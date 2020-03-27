На окупованих територіях багато випадків пневмонії, на Covid-19 не тестують, – Денісова
На територіях окупованої Луганщини та Донеччини близько 150 людей госпіталізовані з пневмонією. Діагностувати коронавірус у хворих – неможливо, адже тестів немає.
Серед госпіталізованих – двоє дітей віком 11 та 13 років, повідомила на своїй сторінці у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Загалом на окупованому Донбасі до лікарів з симптомами гострої респіраторної інфекції звернулись більше 800 людей.
Складна ситуація з затриманими українцями в закладах виконання покарань ОРДЛО.
З початку 2020 року я отримала близько 1000 звернень від громадян України, які утримуються в установах виконання покарань розташованих на зазначених територіях. Вони скаржаться на незабезпечення належних умов тримання, ненадання медичної допомоги, жорстоке поводження та катування,
– розповіла Денісова.
Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини, глави ОБСЄ та президента Міжнародного комітету Червоного хреста з проханням допомогти у вирішенні ситуації на окупованих територіях.
Наразі не було інформації про випадки коронавірусу на окупованих територіях. В Україні, повідомляє МОЗ, діагностовано Covid-19 у 218 осіб, 5 випадків – летальні, 4 осіб одужали.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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