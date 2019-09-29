На Ровненщине преподаватель правоведения продавал марихуану: что об этом известно – фото

Мужчина выращивал марихуану на собственном дворе в райцентре Корце. Употреблял наркотик сам и продавал другим.

Его задержали еще 25 сентября, теперь же избрали меру пресечения. На его след правоохранители вышли еще в начале сентября. Десять граммов марихуаны мужчина продавал за 400 гривен.

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Во время обыска в доме наркоторговца обнаружили около 30 граммов наркотика и устройство для его употребления. А на приусадебном участке полицейские обнаружили еще три куста конопли.

Мужчине 30 лет, он – преподаватель правоведения в одном из местных учебных заведений.



Преподаватель правоведения, который торговал наркотиками на Ровненщине

28 сентября суд избирал ему меру пресечения. Следствие требовало содержания под стражей, поэтому суд частично удовлетворил соответствующее ходатайство и избрал меру пресечения в виде залога в размере 76 840 гривен. Сразу после заседания подозреваемый эту сумму оплатил, и теперь находится на свободе.

Мужчину обвиняют в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков. Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.