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      На Ровненщине преподаватель правоведения продавал марихуану: что об этом известно – фото

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      Марихуана
      Марихуана / Иллюстративное фото

      Мужчина выращивал марихуану на собственном дворе в райцентре Корце. Употреблял наркотик сам и продавал другим.

      Его задержали еще 25 сентября, теперь же избрали меру пресечения. На его след правоохранители вышли еще в начале сентября. Десять граммов марихуаны мужчина продавал за 400 гривен.

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      Во время обыска в доме наркоторговца обнаружили около 30 граммов наркотика и устройство для его употребления. А на приусадебном участке полицейские обнаружили еще три куста конопли.

      Мужчине 30 лет, он – преподаватель правоведения в одном из местных учебных заведений.

      наркотики марихуана викладач
      Преподаватель правоведения, который торговал наркотиками на Ровненщине

      28 сентября суд избирал ему меру пресечения. Следствие требовало содержания под стражей, поэтому суд частично удовлетворил соответствующее ходатайство и избрал меру пресечения в виде залога в размере 76 840 гривен. Сразу после заседания подозреваемый эту сумму оплатил, и теперь находится на свободе.

      Мужчину обвиняют в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков. Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.

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      Теги: Новости Украины Ровно Наркотики Полиция
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