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      На Рівненщині викладач правознавства продавав марихуану: що про це відомо – фото

      978 Читать новость на русском
      Марихуана
      Марихуана / Ілюстративне фото

      Чоловік вирощував марихуану на власному подвір’ї у райцентрі Корці. Вживав наркотик сам і продавав іншим.

      Його затримали ще 25 вересня, тепер же обрали запобіжний захід. На його слід правоохоронці вийшли ще на початку вересня. Десять грамів марихуани чоловік продавав за 400 гривень.

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      Під час обшуку в домі наркоторговця виявили близько 30 грамів наркотику та пристрій для його вживання. А на присадибній ділянці поліцейські виявили ще три кущі конопель.

      Чоловіку 30 років, він – викладач правознавства в одному із місцевих навчальних закладів.

      наркотики марихуана викладач
      Викладач правознавства, який торгував наркотиками на Рівненщині

      28 вересня суд обирав йому запобіжний захід. Слідство вимагало тримання під вартою, тож суд частково задовольнив відповідне клопотання та обрав запобіжний захід у виді застави у розмірі 76 840 гривень. Одразу після засідання підозрюваний цю суму сплатив, тож тепер перебуває на волі.

      Чоловіка звинувачують у незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотиків. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Наркотики Рівне Поліція
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