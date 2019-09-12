11:00
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Рекордну плантацію марихуани знайшли у парниках на Прикарпатті: промовисті фото і відео

      1561 Читать новость на русском
      Найбільша в історії Прикарпаття плантація марихуани
      Найбільша в історії Прикарпаття плантація марихуани / Фейсбуксторінка Дениса Шмигаля

      Величезну плантацію марихуани знайшли у Косівському районі Івано-Франківської області. Наркотик вирощували на критій плантації площею в декілька гектарів.

      "Відео зняте в парниках Яблунова. Оперативна інформація! Думаю, що не вб’ють мене за правду!", – написав у фейсбуці місцевий активіст Володимир Зузяк.

      Читайте також: 75 кілограмів кокаїну знайшли у бананах в Болгарії: фото

      Правоохоронці затримали робітників наркотичної плантації. Виявили і чималу кількість рослин марихуани, а також вже подрібненого, висушеного і розфасованого наркотика.

      плантація марихуани конопля Івано-Франківська область Косівський район фото
      Плантація марихуани на Прикарпатті / Фото з фейсбуксторінки Зузяка

      Згодом з’ясувалося, що парники розташовані у селі Стопчатів. Раніше у них вирощували огірки, але, очевидно, згодом вид діяльності там змінили.

      Яблунів – це вам не Амстердам! Результат спільної роботи поліції та СБУ із залученням спецпідрозділів! 
      – прокоментував ситуацію голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

      Читайте також: Прокуратура ліквідувала нарколабораторію, амфетамін з якої постачали військовим: фото

      Він наголосив, що це – найбільша плантація коноплі в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тисяч кущів, 500 кілограмів готової продукції. Оціночна вартість цього всього – не менше 50 мільйонів євро.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      4711
      Теги: Новини України Наркотики Кримінальні новини Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сьогодні , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 947
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 08:20 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 4136
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      801
      Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      сьогодні , 08:01 Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      3076
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 вересня , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2024
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук