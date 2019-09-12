Рекордну плантацію марихуани знайшли у парниках на Прикарпатті: промовисті фото і відео

Величезну плантацію марихуани знайшли у Косівському районі Івано-Франківської області. Наркотик вирощували на критій плантації площею в декілька гектарів.

"Відео зняте в парниках Яблунова. Оперативна інформація! Думаю, що не вб’ють мене за правду!", – написав у фейсбуці місцевий активіст Володимир Зузяк.

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Правоохоронці затримали робітників наркотичної плантації. Виявили і чималу кількість рослин марихуани, а також вже подрібненого, висушеного і розфасованого наркотика.



Плантація марихуани на Прикарпатті / Фото з фейсбуксторінки Зузяка

Згодом з’ясувалося, що парники розташовані у селі Стопчатів. Раніше у них вирощували огірки, але, очевидно, згодом вид діяльності там змінили.

Яблунів – це вам не Амстердам! Результат спільної роботи поліції та СБУ із залученням спецпідрозділів!

– прокоментував ситуацію голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

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Він наголосив, що це – найбільша плантація коноплі в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тисяч кущів, 500 кілограмів готової продукції. Оціночна вартість цього всього – не менше 50 мільйонів євро.