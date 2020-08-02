Подготовка к визиту каждого медицинского специалиста имеет свои особенности.

Перед прийомом стоматолога ми обов'язково обідаємо, аби 2-3 години опісля спокійно перечекати дію анестезії. Перед оглядом гінеколога – не робимо спринцювання, аби це не вплинуло на результати аналізів. А як підготуватися до консультації психіатра?

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Чому це зовсім не страшно?

Деякі стани – зокрема, апатія, розлади сну, відсутність апетиту або нерозбірливе поїдання їжі, постійна внутрішня напруга або роздратованість, безпідставне відчуття тривоги тощо – можуть свідчити про початок психічного розладу. І якщо вони тривають довше, ніж два тижні, – консультація психіатра буде дуже важливою.

Адже психічні розлади, як й інші захворювання, потребують вчасної діагностики та лікування.