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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Недостаток средств защиты в больницах, команда реформаторов для Саакашвили – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 14 мая – Камбин зафиксировал, что больницам не хватает одноразовых масок, защитник халатов, биокостюмов и других средств защиты. К тому же, Минздрав "сорвал" тендер на закупку украинских медкостюмов, а взамен заказали вдвое дороже китайские. Михаил Саакашвили начал собирать команду реформаторов у себя на фейсбук-странице.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

В Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавируса, среди которых  – почти 3 тысячи медработников, то есть каждый 5-й.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о сокращении его должности.

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Медицина Михаил Саакашвили Гуд найт Юкрейн
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