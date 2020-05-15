Недостаток средств защиты в больницах, команда реформаторов для Саакашвили – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 14 мая – Камбин зафиксировал, что больницам не хватает одноразовых масок, защитник халатов, биокостюмов и других средств защиты. К тому же, Минздрав "сорвал" тендер на закупку украинских медкостюмов, а взамен заказали вдвое дороже китайские. Михаил Саакашвили начал собирать команду реформаторов у себя на фейсбук-странице.
Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:
В Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавируса, среди которых – почти 3 тысячи медработников, то есть каждый 5-й.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о сокращении его должности.
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