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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Брак засобів захисту у лікарнях, команда реформаторів для Саакашвілі– Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 14 травня – Камбін зафіксував, що лікарням бракує одноразових масок, захисник халатів, біокостюмів та інших засобів захисту. До цього ж, МОЗ "зірвав" тендер на закупівлю українських медкостюмів, а натомість замовили вдвічі дорожчі китайські. Міхеїл Саакашвілі почав збирати команду реформаторів у себе на фейсбук-сторінці.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

В Україні зафіксували 16 847 випадків коронавірусу, серед них – майже 3 тисячі медпрацівників, тобто кожен 5-й.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про скорочення його посади. 

Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
Теги: Медицина Міхеїл Саакашвілі Гуд найт Юкрейн
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