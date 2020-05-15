Брак засобів захисту у лікарнях, команда реформаторів для Саакашвілі– Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 14 травня – Камбін зафіксував, що лікарням бракує одноразових масок, захисник халатів, біокостюмів та інших засобів захисту. До цього ж, МОЗ "зірвав" тендер на закупівлю українських медкостюмів, а натомість замовили вдвічі дорожчі китайські. Міхеїл Саакашвілі почав збирати команду реформаторів у себе на фейсбук-сторінці.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: В Україні зафіксували 16 847 випадків коронавірусу, серед них – майже 3 тисячі медпрацівників, тобто кожен 5-й. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про скорочення його посади.