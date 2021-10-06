Вдова полицейского говорит, что читает все сообщения со словами поддержки и они помогают ей хоть немного унять боль.

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Ерохина поблагодарила людей за поддержку и помощь

Вероника Ерохина отметила, что на трагедию откликнулись многие – не только родные и друзья, но и просто дальные знакомые и даже чужие.

Полгорода было готово забрать наших детей – привези к нам, мы посмотрим. За это вам всем очень благодарна,

– сказала жена Артура Ерохина.

Вероника отметила, что никогда не думала, что вокруг столько хороших людей, которые предлагали и моральную и материальную поддержку. Хотя, заметила она, никакими деньгами ее мужа не вернуть, но она очень ценит шаги, которые делают навстречу ее семьи.

В первые сутки женщина надеялась на звонок Артура

Телефон из рук не выпускала. На меня ругались родные, потому что думали, что я буду смотреть видео, ищу информацию. Но я никогда его не посмотрю, никогда,

– заверила вдова.

Жена погибшего объяснила: в первые сутки надеялась, что ее муж позвонит. Она не верила, что такое могло произойти именно с ней.

Смотрите видео обращения Вероники Ерохиной:

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