Вдова поліцейського каже, що читає усі повідомлення зі словами підтримки, і вони допомагають їй хоч трохи вгамувати біль.

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Єрохіна подякувала людям за підтримку та допомогу

Вероніка Єрохіна наголосила, що на трагедію відгукнулись багато людей – не лише рідних та друзів, а й просто далеких знайомих та навіть чужих.

Пів міста були готові забрати наших діток – привези до нас, ми подивимось. За це вам всім дуже вдячна,

– сказала дружина Артура Єрохіна.

Вероніка наголосила, що ніколи не думала, що навколо стільки хороших людей, які пропонували і моральну, і матеріальну підтримку. Хоча, зауважила: ніякими грішми її чоловіка не повернути, проте вона дуже цінує кроки, які роблять назустріч її сім'ї.

У першу добу жінка сподівалась на дзвінок Артура

Телефон з рук не випускала. На мене сварились рідні, бо думали, що я дивитимусь відео, шукаю інформацію. Але я ніколи його не подивлюсь, ніколи,

– запевнила вдова.

Дружина загиблого пояснила: у першу добу сподівалась, що її чоловік зателефонує. Вона не вірила, що таке могло статись саме з нею.

Дивіться відео звернення Вероніки Єрохіної:

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