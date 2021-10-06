Вдова поліцейського каже, що читає усі повідомлення зі словами підтримки, і вони допомагають їй хоч трохи вгамувати біль.
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Єрохіна подякувала людям за підтримку та допомогу
Вероніка Єрохіна наголосила, що на трагедію відгукнулись багато людей – не лише рідних та друзів, а й просто далеких знайомих та навіть чужих.
Пів міста були готові забрати наших діток – привези до нас, ми подивимось. За це вам всім дуже вдячна,
– сказала дружина Артура Єрохіна.
Вероніка наголосила, що ніколи не думала, що навколо стільки хороших людей, які пропонували і моральну, і матеріальну підтримку. Хоча, зауважила: ніякими грішми її чоловіка не повернути, проте вона дуже цінує кроки, які роблять назустріч її сім'ї.
У першу добу жінка сподівалась на дзвінок Артура
Телефон з рук не випускала. На мене сварились рідні, бо думали, що я дивитимусь відео, шукаю інформацію. Але я ніколи його не подивлюсь, ніколи,
– запевнила вдова.
Дружина загиблого пояснила: у першу добу сподівалась, що її чоловік зателефонує. Вона не вірила, що таке могло статись саме з нею.
Дивіться відео звернення Вероніки Єрохіної:
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Коротко про вбивство поліцейського у Чернігові:
- 2 жовтня біля одного з супермаркетів у Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими у цивільному та групою молодиків.
- Капітана поліції Артура Єрохіна вбили, його колега Володимир Савон потрапив до лікарні у важкому стані.
- Затримали 6 підозрюваних у злочині, троє з них – неповнолітні.