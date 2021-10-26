Мальчик получил ранение грудной клетки. В это время он гулял со сверстниками на пустыре на улице Заводской.
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Друзья говорят, что трагедия произошла случайно
Друзья погибшего объясняют, что трагедия произошла по неосторожности: мальчик упал, а нож в это время был у него в кармане. Холодное оружие ребенок принес из дома.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», следователи проводят расследование трагедии.
Правоохранители допрашивают свидетелей происшествия
Прежде всего правоохранители допрашивают ребят, которые гуляли с погибшим ребенком, а также их родителей. С места трагедии изъяли нож.
Последние жуткие случаи с детьми и несовершеннолетними в Украине:
- В одно из озер в Киеве упала маленькая девочка. К счастью, рядом были правоохранители из Ивано-Франковщины, которые спасли жизнь ребенку.
- На Полтавщине 12-летний мальчик получил тяжелые ожоги дома. К сожалению, в больнице ребенок умер.
- В Ирпене Киевской области легковушка сбила 8-летнего ребенка. Мальчика, который катался на самокате, отвезли в больницу.
- На Хмельнитчине мальчик отстал от родителей, которые собирали грибы. Всю ночь ребенка искали нацгвардейцы, спасатели и волонтеры. К счастью, ребенка нашли невредимым.