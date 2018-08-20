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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ночная стрельба в Харькове: семьи погибшего полицейского выплатят компенсацию

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В ночь на 20 августа возле Харьковского горсовета произошла стрельба
В ночь на 20 августа возле Харьковского горсовета произошла стрельба / 057.ua

Семье 20-летнего патрульного Дмитрия Кириенко, который погиб в результате перестрелки возле Харьковского горсовета в ночь на 20 августа, будет выплачена компенсация.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко МВД будет выплачена компенсация в сумме 1 321 500 гривен. Столько предусмотрено Законом в случае гибели полицейского верному своей присяге,
– написал нардеп.

У погибшего полицейского осталась жена и полуторагодовалая дочь.

В ночь на 20 августа неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. По прибытии на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. От полученного огнестрельного ранения 20-летний полицейский Дмитрий Кириенко умер, еще один был ранен и доставлен в больницу в стабильном тяжелом состоянии.

Самого нападавшего удалось ликвидировать. С целью опознания и выяснения мотивов опубликовали его посмертное фото.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Полиция Расследования Жертвы Стрельба возле мэрии Харькова
Источник: 24 Канал
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