Ночная стрельба в Харькове: семьи погибшего полицейского выплатят компенсацию

Семье 20-летнего патрульного Дмитрия Кириенко, который погиб в результате перестрелки возле Харьковского горсовета в ночь на 20 августа, будет выплачена компенсация.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Семье погибшего патрульного Дмитрия Кириенко МВД будет выплачена компенсация в сумме 1 321 500 гривен. Столько предусмотрено Законом в случае гибели полицейского верному своей присяге,

– написал нардеп.

У погибшего полицейского осталась жена и полуторагодовалая дочь.

В ночь на 20 августа неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. По прибытии на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. От полученного огнестрельного ранения 20-летний полицейский Дмитрий Кириенко умер, еще один был ранен и доставлен в больницу в стабильном тяжелом состоянии.



Самого нападавшего удалось ликвидировать. С целью опознания и выяснения мотивов опубликовали его посмертное фото.