Самые важные новости Украины и мира за 6 сентября:

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Стрельба в школе Полтавы

Источник: полиция Полтавщины

Утром 6 сентября 19-летняя девушка устроила стрельбу в полтавской школе № 11. Примерно в 10:00 правоохранители получили сообщение о том, что неизвестная ранила 2 учителей: стреляла из арбалета. Личность правонарушительницы удалось оперативно установить – это местная жительница.

Обратят внимание! Директор школы № 11 уточнила, что нападавшая выстрелила в учительницу и заведующую школы. Одной из них стрела из арбалета насквозь пробила руку.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и допрашивают нападавшую.

Что известно о нападавшей

По словам очевидцев, сначала девушка зашла в один из классов и выстрелила в спину учительнице. При этом она курила сигарету. Дальше – заходила в каждый кабинет, который был на ее пути, и стреляла.

В соцсетях написали, что нападавшая покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. Также утверждают, что она хотела застрелить конкретного учителя.

Известно, что девушка, устроившая стрельбу из арбалета, ранее училась в этой же школе. Впрочем, только до 4 класса. После этого она перешла в другое образовательное учреждение.



19-летняя девушка, устроившая стрельбу / Фото из телеграм-канала "Труха Харьков"

Желтая зона для всей Украины

Источник: 24 канал

Уже в ближайшее время вся Украина может перейти в желтую зону карантина. Это намерены делать уже с 13 сентября. Соответствующее представление Минздрав уже направил в Кабмин. Такую информацию министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, этот шаг является вынужденным, ведь Украина превысила отметки, которые могут перенести страну из зеленой зоны в желтую.

Ограничение желтой зоны: что стоит знать

Разрешено проводить массовые мероприятия, если на каждого участника приходится 4 квадратных метра площади. Это не касается массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более одной группы и в присутствии зрителей.

Кинозалы и другие учреждения культуры могут работать при условии, если заполненность мест будет достигать не более 50%.

Можно посещать школы, если прививки от коронавируса получили хотя бы 80% персонала. В то же время, чтобы это разрешение действовало, на самоизоляции должны находиться не более 50% учащихся и персонала.

Перевозку пассажиров в общественном транспорте можно осуществлять только на сидячих местах.

Заведения общественного питания могут работать без ограничений по времени. Однако существуют требования по размещению посетителей и условиям работы персонала.

Спортзалы и фитнес-центры могут работать, если их заполненность меньше, чем один человек на 10 квадратных метров. Бассейны также могут работать. Деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений разрешена.

О красной зоне пока не говорится

В то же время глава Минздрава заверил, что оснований, чтобы вводить красную карантинную зону, пока нет ни в одной из украинских областей. Впрочем, не исключено, что после введения желтой произойдет разделение по регионам: где-то останется этот цвет, а где-то – если этого потребуют показатели по заболеваемости коронавирусом – появится оранжевый и красный.

Обратите внимание! Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что введения локдауна в Украине не избежать. Однако, по его мнению, произойдет это не раньше ноября.

Смерть ребенка в Черкассах

Источник: Суспільне

Умер 7-летний мальчик Андрюша из Черкасс, который с 24 августа лежал в больнице с тяжелыми травмами в терминальной коме. Мальчика привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него были признаки мозговой комы третьей степени, а также внутричерепная гематома. У ребенка не было обоих ушей и нижней губы, а также полового органа. В больнице, в которую попал мальчик, обратили внимание и на то, что уровень гемоглобина крови был сверхнизкий – 51. Это означает, что ребенок не доедал или вообще не ел.

Теперь к дому, где жил Андрюша, местные жители несут цветы, мягкие игрушки, лампадки и записки. Они требуют расследовать смерть ребенка.



Жители Черкасс требуют справедливого следствия / Фото "Обозреватель"

Ребенка могли пытать

Бабушка заверила, что мальчик получил травмы после того, как якобы упал с кучи кирпича во дворе. Женщина утверждает, что сначала якобы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. А скорую, мол, вызвала лишь через несколько дней после происшествия, когда увидела, что тот лежит в постели без сознания.

Впрочем, правоохранители не исключают, что ребенка могли пытать. Ведь именно об этом свидетельствовал характер травм мальчика. Бабушке объявили о подозрении. 31 августа ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 29 октября.

Обратите внимание! По информации СМИ, 51-летнюю подозреваемую зовут Виктория Лясова. Местные жители утверждают, что у пожилой женщины давно проблемы с законом и якобы является фигуранткой нескольких дел.

Умер Жан-Поль Бельмондо

Источник: RTL

Известный актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в Париже на 89 году жизни. Трагическое известие подтвердил адвокат француза Мишель Годес. Причину смерти пока не сообщали. Вероятно, что к этому привела старость. "Некоторое время он уже плохо себя чувствовал. Он ушел тихо", – отметил Годес.



Жан-Поль Бельмондо​ / Фото AP

Что известно о Бельмондо: основное

Источник: "Википедия"