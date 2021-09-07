Самые важные новости Украины и мира за 6 сентября:
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Стрельба в школе Полтавы
Источник: полиция Полтавщины
Утром 6 сентября 19-летняя девушка устроила стрельбу в полтавской школе № 11. Примерно в 10:00 правоохранители получили сообщение о том, что неизвестная ранила 2 учителей: стреляла из арбалета. Личность правонарушительницы удалось оперативно установить – это местная жительница.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и допрашивают нападавшую.
Что известно о нападавшей
- По словам очевидцев, сначала девушка зашла в один из классов и выстрелила в спину учительнице. При этом она курила сигарету. Дальше – заходила в каждый кабинет, который был на ее пути, и стреляла.
- В соцсетях написали, что нападавшая покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. Также утверждают, что она хотела застрелить конкретного учителя.
- Известно, что девушка, устроившая стрельбу из арбалета, ранее училась в этой же школе. Впрочем, только до 4 класса. После этого она перешла в другое образовательное учреждение.
19-летняя девушка, устроившая стрельбу / Фото из телеграм-канала "Труха Харьков"
Желтая зона для всей Украины
Источник: 24 канал
Уже в ближайшее время вся Украина может перейти в желтую зону карантина. Это намерены делать уже с 13 сентября. Соответствующее представление Минздрав уже направил в Кабмин. Такую информацию министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, этот шаг является вынужденным, ведь Украина превысила отметки, которые могут перенести страну из зеленой зоны в желтую.
Ограничение желтой зоны: что стоит знать
- Разрешено проводить массовые мероприятия, если на каждого участника приходится 4 квадратных метра площади. Это не касается массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более одной группы и в присутствии зрителей.
- Кинозалы и другие учреждения культуры могут работать при условии, если заполненность мест будет достигать не более 50%.
- Можно посещать школы, если прививки от коронавируса получили хотя бы 80% персонала. В то же время, чтобы это разрешение действовало, на самоизоляции должны находиться не более 50% учащихся и персонала.
- Перевозку пассажиров в общественном транспорте можно осуществлять только на сидячих местах.
- Заведения общественного питания могут работать без ограничений по времени. Однако существуют требования по размещению посетителей и условиям работы персонала.
- Спортзалы и фитнес-центры могут работать, если их заполненность меньше, чем один человек на 10 квадратных метров. Бассейны также могут работать. Деятельность гостиниц и санаторно-курортных учреждений разрешена.
О красной зоне пока не говорится
В то же время глава Минздрава заверил, что оснований, чтобы вводить красную карантинную зону, пока нет ни в одной из украинских областей. Впрочем, не исключено, что после введения желтой произойдет разделение по регионам: где-то останется этот цвет, а где-то – если этого потребуют показатели по заболеваемости коронавирусом – появится оранжевый и красный.
Смерть ребенка в Черкассах
Источник: Суспільне
Умер 7-летний мальчик Андрюша из Черкасс, который с 24 августа лежал в больнице с тяжелыми травмами в терминальной коме. Мальчика привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него были признаки мозговой комы третьей степени, а также внутричерепная гематома. У ребенка не было обоих ушей и нижней губы, а также полового органа. В больнице, в которую попал мальчик, обратили внимание и на то, что уровень гемоглобина крови был сверхнизкий – 51. Это означает, что ребенок не доедал или вообще не ел.
Теперь к дому, где жил Андрюша, местные жители несут цветы, мягкие игрушки, лампадки и записки. Они требуют расследовать смерть ребенка.
Жители Черкасс требуют справедливого следствия / Фото "Обозреватель"
Ребенка могли пытать
Бабушка заверила, что мальчик получил травмы после того, как якобы упал с кучи кирпича во дворе. Женщина утверждает, что сначала якобы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. А скорую, мол, вызвала лишь через несколько дней после происшествия, когда увидела, что тот лежит в постели без сознания.
Впрочем, правоохранители не исключают, что ребенка могли пытать. Ведь именно об этом свидетельствовал характер травм мальчика. Бабушке объявили о подозрении. 31 августа ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 29 октября.
Умер Жан-Поль Бельмондо
Источник: RTL
Известный актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в Париже на 89 году жизни. Трагическое известие подтвердил адвокат француза Мишель Годес. Причину смерти пока не сообщали. Вероятно, что к этому привела старость. "Некоторое время он уже плохо себя чувствовал. Он ушел тихо", – отметил Годес.
Жан-Поль Бельмондо / Фото AP
Что известно о Бельмондо: основное
Источник: "Википедия"
- Бельмондо родился во Франции 9 апреля 1933 года. У него итальянские корни. Его дебют в кино состоялся в 1956 году. Всего за свою карьеру он сыграл в кино около 100 ролей.
- В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, когда играл с друзьями в футбол на Корсике. С тех пор Жан-Поль был вынужден прекратить работу в театре и кино.
- Впрочем, в 74-летнем возрасте актер вернулся на съемочную площадку, чтобы сняться в фильме "Мужчина и его собака". Он утверждал, что тогда "был счастлив, как никогда".