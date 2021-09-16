Об этом сказал в программе Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также он рассказал о новой волне коронавируса, вакцинации и антителах.
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Об активизации коронавируса
В Украине, кажется, с мая наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом – почти 5 тысяч человек. Что это значит? Куда мы движемся с такой статистикой?
Это означает, что мы зашли в эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций, и, как прогнозировали, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться.
Это потому, что дети пошли в школу? Почему именно сейчас?
Есть много факторов, которые на это влияют:
- дети пошли в школу;
- температурные условия;
- циркуляция вируса.
Именно в этот период, обычно, больше всего оснований для того, чтобы он (вирус – 24 канал) передавался от человека к человеку. Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в Европе, и понимаем, что цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых с суточным рекордом.
Поэтому мы можем говорить о том, что эпидсезон может быть спокойным.
Все зависит от сознания украинцев. Просто надо сделать один шаг, чтобы не было осложнения эпидситуации – прийти и сделать прививку против коронавируса.
У нас был рекорд привития недавно.
Мы стараемся делать ежесуточный рекорд. На прошлой неделе мы сделали 2 таких рекорда. По одному из них прошли нашу психологическую отметку в 180 тысяч – сделали 183 тысячи прививок. Это еще не верхний предел способности системы здравоохранения.
Мы готовились, – Ляшко о распространении COVID-19 / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Как нам избежать худшего сценария? Что вообще нас ждет?
У нас есть несколько вариантов развития событий. Мы их разделили на умеренный, оптимистичный и пессимистичный.
Три варианта?
Да. Понимаем, какое количество койкомест нам нужно подготовить, чтобы все 3 варианта прошли безболезненно для нашей страны.
Хотелось бы, чтобы все произошло по оптимистичному сценарию – система здравоохранения будет работать привычно, и люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не ощутят, что произошел рост случаев коронавируса.
Чтобы это произошло, нам нужно сделать некоторые вещи:
- соблюдать противоэпидемические нормы, которые пропишут;
- вакцинироваться.
Как показывает практика стран, которые начали вакцинацию раньше, чем Украина, в частности Великобритания, Израиль, США, в больницу попадает большое количество невакцинированных людей, заразившихся коронавирусом.
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Если человек был дважды вакцинирован и заразился коронавирусом, вероятность возникновения заболевания у него есть, но вероятность, что течение болезни будет тяжелым и приведет к осложнениям, потребует госпитализации, реанимационной помощи или пребывания в отделении интенсивной терапии – достаточно низкая.
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В тех странах, где происходит рост количества случаев болезни, в частности в Великобритании, поднимается (количество инфицирований – 24 канал) до 40 тысяч случаев в день, но более 70% взрослых вакцинированных людей начинают отказываться от карантинных ограничений.
Последняя страна, отказавшаяся от карантинных ограничений, – Дания, где спокойно можно ходить в рестораны, проводить массовые мероприятия, посещать фитнес-центры. Это все благодаря тому, что люди были вакцинированы.
Поэтому мы говорим, что у нас есть 3 сценария и 3 варианта, как предотвращать значительное распространение коронавируса:
- первый и самый главный – это массовая вакцинация;
- второй – соблюдение противоэпидемических норм (ношение масок, физическая и социальная дистанция);
- третий – адаптивный карантин.
Какая разница между физической и социальной дистанцией? Физическая – это расстояние от 1,5 метра. Социальная – человек должен избегать скопления людей и по возможности пройти пешком 2 остановки, а не заходить в общественный транспорт, который обычно переполнен и в котором нельзя соблюсти физическую дистанцию.
Согласно адаптивному карантину, в случае роста количества случаев коронавирусной территории и значительной нагрузки на систему здравоохранения, в частности когда мы видим большую загруженность коек, много людей госпитализируют и подключают к кислородной терапии, там нужно применять более жесткие карантинные ограничения.
Есть 3 варианта, как предотвратить распространение COVID-19 / Фото Валентины Полищук, 24 канал
То есть будут закрывать определенные сферы экономики – заведения общественного питания, торговые центры, магазины. Это неблагоприятная ситуация, поскольку люди теряют работу, нет налогов, это влияет на общий уровень экономического развития Украины. Такой вариант хотелось бы предотвратить.
О правах вакцинированных
Как я понимаю, уже есть политическое решение и формальное, что со следующей недели в Украине не будет ни одного населенного пункта – от Киева до Чопа – в зеленой зоне. Все будем в желтой зоне, где будут действовать разные правила для вакцинированных и невакцинированных. Не нарушает ли права человека то, что вакцинированные люди имеют привилегии, и почему людей ограничивают за их взгляды?
В Украине вакцинация против коронавируса является безвозмездной и добровольной Никто никого не заставляет делать прививки. В то же время у нас есть четкая законодательная и нормативно-правовая база, согласно которой, во время чрезвычайной ситуации, в частности в Украине, объявили эпидемию, а в мире – пандемию COVID-19.
Кабинет министров может устанавливать карантин и ограничивать определенную хозяйственную деятельность, чтобы предотвратить распространение инфекционной болезни. Потому здесь какие варианты?
Мы либо закрываем (Украину на карантин – 24 канал), как это было весной и осенью 2020 года в феврале – апреле 2021 года, когда была сложная эпидситуация, либо люди вакцинируются, и спокойно эти сферы экономики могут работать.
Важно Ляшко назвал 3 сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине
Мы не говорим, что одним людям что-то разрешаем, другим – нет. Мы делаем именно ограничение сфер хозяйственной деятельности с целью предотвращения распространения коронавируса. Сейчас, когда мы говорим о желтом уровне эпидемической опасности, там нет жесткого карантина.
То есть бизнес не должен закрываться, но он должен вводить определенные ограничения. Например, если мы говорим о кинотеатрах, то в желтом уровне кинотеатры работают с 50% уровнем заполненности залов.
Но бизнес может выбрать другую модель, которая также сегодня разрешена постановлением Кабмина, когда коллектив вакцинирован более чем на 80% и люди, которые приходят в кинотеатр, показывают коронавирусный сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой – так называемый "желтый" сертификат. В таком случае бизнес может заполнять зал на 100% мест.
А кто будет проверять вакцинирован человек или нет?
Национальная полиция, Госпродпотребслужба. Кроме этого, мы должны все же говорить о сознании. Потому что все делают для того, чтобы защитить здоровье посетителей, коллектива и сделать свой вклад в преодоление коронавируса.
О сертификатах
Возможна ли подделка этих сертификатов?
Чтобы я не лукавил – возможна. Но делаем все возможное, чтобы стало как можно сложнее сделать подделку. Электронный вариант невозможно подделать, потому что в сервисе "Дия" четко есть механизм верификации.
Есть вопросы к бумажным формам, но опять же, есть отработанный механизм, и вскоре мы его покажем. Значительно усиливается надзор силовых структур.
Что такое COVID-сертификатыСейчас идет разработка 2 версий внутренних COVID-сертификатов в приложении Дия. Речь идет о "желтом" и "зеленом" паспортах. Украинцы смогут получить ряд привилегий. Уже с 20 сентября новые правила должны вступить в силу.
И Нацполиция, и Служба безопасности Украины сейчас активно работают с теми, кто в телеграме, фейсбуке распространяет информацию о том, что может продать справку о вакцинации или о ПЦР-тестировании.
Об антителах
А что вы скажете людям, которые говорят, что не будут вакцинироваться, потому что имеют антитела? Антитела работают или нет?
Вакцинироваться – это престижно и круто! Когда мы говорим об антителах, то прежде всего хотел бы сразу оговориться, что не нужно бегать в лаборатории раз в неделю или раз в месяц и сдавать кровь для того, чтобы исследовать – есть антитела или нет.
Неважно, переболели вы или вакцинированы, все то, что вы бегаете в лаборатории, – это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то собственное успокоение.
Сразу говорю, если вы вакцинированы, то вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени. Вы не попадете в реанимацию. Можете ли вы заболеть? Можете, но течение болезни будет легче.
Если говорить о перенесенной болезни и повторном инфицировании... Зарегистрированы ли такие случаи? Зарегистрированы, их до сих пор большое количество. Есть ли гарантия того, что у людей, которые переболели и снова заразились, болезнь протекает легче, чем у вакцинированных? Нет.
В начале вакцинальной кампании мы говорили тем, кто заболел, вакцинироваться через 6 месяцев после перенесенной болезни. Для чего мы это делали? Для того, чтобы была научная база, что первые 6 месяцев иммунитет перенесенной болезни защищает от инфицирования, тяжелого течения.
Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Это сделали, потому что в условиях ограниченного количества вакцин лучше вакцинировать тех, кто не переболел или же находился в группе риска. Теперь мы говорим о том, что спокойно можно вакцинироваться после перенесенной болезни.
Ждать 6 месяцев не нужно. Независимо от того, сдавали вы тест на антитела или нет. Это не повредит. Перенесенная болезнь не является противопоказанием для вакцинации.
Когда и какие вакцины закупит Украина? У нас, кажется, подходит срок трех миллионов доз вакцин AstraZeneca. Мы будем их выбрасывать?
Вакцинируемся.
Как я понимаю, мы не успеваем.
Почему не успеваем? Основной нашей задачей, о которой говорил президент Украины, премьер и я, было то, что каждый, кто захочет сделать прививку против коронавируса, – сможет ее спокойно сделать и без очереди. Задание выполнили.
Также мы сделали то, что не обещали. Мы дали возможность выбрать вакцину. Можно выбрать из трех продуктов, еще в августе можно было выбирать из четырех продуктов. К сожалению, Moderna уже закончилась, ее использовали. У нас:
- Pfizer;
- AstraZeneca;
- CoronaVac.
Все вакцины признала Всемирная организация здравоохранения. Какая лучшая? Та, которая ближе.
С CoronaVac сейчас в Европу пускают?
Пускают. Есть определенные страны с некоторыми вопросами, но в большую часть стран мира уже пускают. Все же я рекомендую перед тем, как куда-то летим или выезжаем, зайти на сайт Министерства иностранных дел.
Там есть специальная карта. Надо нажать на страну, в которую вы путешествуете, и там покажет все, что происходит в ней:
- с какими вакцинами пускают;
- требуется ли ПЦР-тестирование;
- какие карантинные ограничения действуют на территории.
Это нужно сделать накануне визита, поскольку довольно часто и быстро в каждой стране меняются разные условия.
Выбрасывать вакцину…
Никто не будет выбрасывать вакцину. Мы все будем планировать так, чтобы эффективно использовать вакцину, которая у нас есть. Также мы понимаем, что экономическая целесообразность не превалирует над возможностью дать доступ каждому, кто вакцинируется.
Особенность вакцин против коронавируса – они имеют ограниченный срок действия. Сейчас это 6 месяцев. Пока вакцина попадает в Украину – проходит месяц. Нам надо ее быстро использовать.
Ляшко: "Никто не будет выбрасывать вакцину" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Когда у нас не было достаточно вакцины, мы обращались как и по контракту – заключали поставку вакцин, так и обращались к странам-партнерам для того, чтобы они нам подарили, оказали гуманитарную помощь.
Мы привезли максимум вакцин. Дальше – планируем ее использовать. Призываем украинцев вакцинироваться для того, чтобы продукт, который сегодня в дефиците в глобальном измерении, не был просроченным.
Если это произойдет, его изымут из обращения, и он будет подлежать утилизации, мы сделаем все возможное, чтобы продукт не утилизировали, чтобы его использовали на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими партнерами, чтобы поделиться и вакцину использовали.
С нами тоже так делились?
Конечно, да. Это глобальная инициатива. Например, мы являемся членами глобальной инициативы COVAX, которую создали ВОЗ и GAVI. Нам предоставляют вакцину бесплатно в рамках этой инициативы.
А что скажете об Израиле? Там почти все граждане вакцинированы и снова эпидемия. Будем ли мы делать третью вакцину, как в этом государстве?
Эпидемия – по количеству случаев. Вакцина не защищает от возможности инфицироваться. Она на более чем 90% защищает от возможности после инфицирования попасть в больницу со средним или тяжелым течением заболевания, попасть в реанимацию.
Что касается третьей, повторной прививки – сейчас COVID-сертификат действует год. Это означает, что если не появятся научные данные о том, что послевакцинальный иммунитет длится больше, или произойдет определенная мутация коронавируса, то через год мы будем делать повторную двукратную прививку.
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Некоторые страны ввели бустерную дозу – сделали 1 раз третью дозу. Будут смотреть, насколько дольше продлится иммунитет после нее. Всемирная организация здравоохранения обратилась с призывом ко всем странам – членам ВОЗ – не внедрять третью бустерную дозу, пока не вакцинируем максимум населения на планете двумя дозами.
Я поддерживаю это, потому что чем больше людей на планете вакцинируются, тем больше вероятность, что пандемию коронавируса преодолеют и COVID-19 уйдет из активной циркуляции.
Об аэромедицинской эвакуации
Хватит ли на денег на аэромедицинскую эвакуацию?
Это не копейки, но мы должны двигаться вперед и использовать все возможные технологии для того, чтобы спасать жизни. Стоимость жизни никто не может оценить.
Каким бы дорогостоящим ни был проект аэромедицинской эвакуации, я думаю, что каждая спасенная жизнь (сейчас их 14) – это позитив.
Есть 14 спасенных людей за 2 года?
Нет, за период экспериментального действия проекта, который начался в апреле (более активный (был период – 24 канал) – в летний период), у нас сейчас 2 пилотных области:
- Львовская;
- Киевская.
Мы хотим расширить географию действия этого проекта.
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Сколько это будет стоить?
Есть несколько составляющих. Первая – это сам авиапарк, чтобы были вертолеты. Сейчас мы используем для аэромедицинской эвакуации авиасудна Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Нацполиция расширяет свой авиапарк – мы расширяем потенциальные места.
Вторая – это готовность больниц принимать вертолеты для того, чтобы достаточно быстро забирать пациента и оказывать ему экстренную медицинскую помощь.
Третья – навигация. Надо создать условия, чтобы вертолет мог прилететь в отдаленный населенный пункт, сесть, забрать пациента и доставить его снова в медицинскую инфраструктуру.
Четвертая – обученный персонал: как и тот, кто летает на вертолетах, так и наша экстренная медицинская помощь, которая постоянно находится в режиме дежурства уже сейчас в пилотных проектах.
О современной медицинской помощи
Во-первых, насколько обеспечена Украина современной медицинской помощью? Речь идет о современных скорых. Во-вторых, когда началась медреформа, то говорили, что скорая не приезжает. Какая ситуация сейчас?
Сейчас в Украине заканчивается закупка машин, которая полностью закрывает критическую потребность в автопарке скорых. Мы в прошлом (2020 – 24 канал) году по централизованным закупкам купили 400 автомобилей.
При финансировании программы медицинской гарантии – Центра экстренной медпомощи – закупили более 300 автомобилей. В 2020 году купили примерно 700 машин. В 2021 году завершаются торги на Prozorro, которые проводит госпредприятие "Медицинские закупки Украины".
В Украине заканчивается закупка машин, – Ляшко / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Мы покупаем примерно 600 автомобилей разного класса и "реномобилей". Я думаю, что у нас этот вопрос решают. Вложили немало инвестиций и построили много дорог. Мы достигнем нормативных 10 и 20 минут для города и села.
Когда в 2019 году министры отходили, были нарекания, что стали реже отвечать на вызовы скорых сотрудники медицинской службы. Скорые перестали ездить туда, куда раньше ездили. Какая ситуация сейчас? Протокол же не меняется. Он и дальше остается с 2019 года.
У нас это называют не скорой, а экстренной медицинской помощью. Есть четкий критерий, когда диспетчер может направить экстренную медпомощь. Обычно экстренная медпомощь реально спасает жизни людей.
Во время коронавируса мы отслеживали количество случаев, которые поступали в нашу диспетчерскую. Мы видели, сколько приходилось выводить дополнительных бригад.
Поверьте, была сверхчеловеческая нагрузка в феврале 2021 года из-за большой заболеваемости коронавирусом. Мы были на пике наших возможностей.
Однако мы должны четко понимать, в каких случаях вызвать экстренную медпомощь: когда обращаться или к своему семейному врачу, или приехать к дежурному врачу. Мы без необходимости вызываем экстренную медицинскую помощь, когда кто-то нуждается в этой помощи. Нас опекает бригада, когда мог бы опекать врач.
Если смотреть на целостную концепцию реформы Ульяны Супрун, на сколько процентов она дореализовывается сейчас?
Первый этап реализовали – это семейная медицина. Когда мы перешли на второй этап, на оплату услуг вторичной, третичной, специализированной медицинской помощи, и когда начали считать тарифы на оказание услуги, это, наверное, самое сложное, что происходит.
Сейчас мы имеем для себя приоритет в деятельности Минздрава. Первый – стабилизировать Программу медицинских гарантий – чтобы ее не бросали со стороны в сторону, чтобы не происходили перерасчеты, чтобы мы могли зайти в бюджетный год с этой программой.
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Порядок ее реализации будет утвержден постановлением Кабинета Министров, и она вступит в силу с 1 января 2022 года, вместе с местными бюджетами. Далее нужно расширять перечень приоритетных состояний.
Сейчас львиная доля программы – все же глобальный бюджет, когда мы знаем тариф и количество пациентов, которых приняли в предыдущий год. По нему рассчитывают количество денег, которое приходит в больницу.
О бюджете
Представили бюджет на 2022 год. Программа медицинских гарантий со 125 до 157,5 миллиардов гривен увеличена на следующий год. Это все еще меньше, чем 5% ВВП, как должно быть, но больше, чем обычно. Куда бы вы направили эти деньги, чтобы мгновенно увидеть результат – через месяц или полгода?
Мгновенный результат, который будет конечной целью реализации бюджета, это счастливые, мотивированные наши врачи. Тот уровень зарплаты, который у них есть сейчас, не является рыночным и не достоин той профессии и того, что делают наши врачи. Они ежедневно спасают жизни украинцев.
Ляшко: "Главный приоритет – увеличение зарплаты для врачей" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Когда я приходил на должность министра здравоохранения, мы говорили, что приоритетом в деятельности министерства является значительное увеличение заработной платы врачей.
Сейчас эти 33 миллиарда гривен, которые добавляют к Программе медицинской гарантии, направят на то, чтобы обеспечить минимальный уровень зарплаты в медицинской системе:
- 13 500 гривен для медсестры;
- 20 тысяч гривен для врача.
Пропорционально будет увеличиваться (зарплата – 24 канал) от нагрузки, класса, отделения, в котором работают. Приоритетом бюджета 2022 года является увеличение зарплаты медицинским работникам.
Для клиента этой системы что изменится?
Уменьшение неформальных платежей. Еще есть другие линии бюджета, в частности:
- 3 миллиарда 100 миллиона гривен – на материально-техническое оснащение больниц;
- более 700 миллионов гривен – на продолжение пилота по трансплантации;
- 2,6 миллиарда гривен с потенциальным расширением – на закупку вакцин;
- 300 миллионов гривен – на развитие биокластера, на производство собственных диагностических тест-систем и иммунобиологических препаратов с потенциальным расширением на 780 миллионов;
- 10 миллиардов гривен – на централизованные закупки лекарственных средств.
Должно быть все комплексно. Нельзя реформировать систему здравоохранения, как бы кто этого не хотел и не требовал, за 1 год. Это будет происходить поэтапно.
Но нельзя реформировать, не обеспечив достойную заработную плату. Мы сделали старт для обеспечения достойной оплаты медицинских работников, чтобы они хотели оставаться работать в Украине.
О вакцинации беременных
Можно ли вакцинироваться беременным женщинам и кормящим младенцев?
Беременным вакцинироваться не можно... А нужно. Нет другого варианта. Нужно вакцинироваться – идите и делайте это.
А тем, кто кормит?
Нужно. Идите и вакцинируйтесь.
О побочных явлениях от вакцины
Будут ли гарантии, если провакцинированные люди будут иметь побочные негативные явления? Кто за это будет отвечать?
Есть ли неблагоприятные происшествия после иммунизации? Есть ли неблагоприятные происшествия после принятия какого-либо другого лекарственного средства? Тоже есть.
Но риск их возникновения и влияния на состояние здоровья, по сравнению с течением болезни у невакцинированных коронавирусом – мизерный. Поэтому, когда кто-то выбирает и думает, стоит ли вакцинироваться – не думайте.
Если хотите увидеть тяжесть течения коронавируса – пройдитесь вдоль инфекционного отделения, пообщайтесь с людьми, которые приходят посещать родственников, которые находятся на кислородной терапии или в отделении интенсивной терапии. Здесь нет вопросов насчет выбора.
Должно быть четкое понимание. Слушайте, пожалуйста, профессионалов, врачей, доверяйте им. Сейчас вакцинировались от COVID-19 уже более 75% врачей. Те, кто работает в "ковидных" больницах, – там процент значительно больше. Это не шутки.
О работе министра
Не чувствовали ли вы, когда шли в министры, что это "билет в один конец"? Есть ли у вас конкретная цель, с которой вы хотели бы связать свою работу?
Четко понимал и понимаю, что должность министра – это электрический стул. В период эпидемии коронавируса такая ситуация во всем мире – очень быстро меняются министры здравоохранения. В моих приоритетах:
- увеличение охвата прививок;
- доступная вакцина от коронавируса;
- увеличение зарплат медицинских работников.
Есть еще ряд системных вещей в Минздраве, которые нужно менять. Над этим мы работаем. Уже сейчас есть успехи.
Какие?
Это касается разных вещей, в частности появляются стандарты оказания медицинской помощи, унифицированные медицинские протоколы, которые пишут из научной базы источников Европейского Союза, США.
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У нас будут прорывные протоколы. Мы начали работать над стратегией универсального доступа к услугам здравоохранения до 2030 года, которая будет объединена с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций.