Про це сказав у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також він розповів про нову хвилю коронавірусу, вакцинацію та антитіла.

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Про активізацію коронавірусу

В Україні, здається, з травня найбільша кількість нових інфікованих на коронавірус – майже 5 тисяч людей. Що це означає? Куди ми рухаємося з такою статистикою?

Це означає, що ми зайшли в епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій і, як прогнозували, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків збільшуватиметься.

Це тому, що діти пішли в школу? Чому саме зараз?

Є багато факторів, які на це впливають:

діти пішли в школу;

температурні умови;

циркуляція вірусу.

Саме в цей період, зазвичай, найбільше підстав для того, щоб він (вірус – 24 канал) передавався від людини до людини. Ми відстежуємо ситуацію, яка відбувається в Європі та розуміємо, що цифри не повинні нас лякати, якщо в нас щодня зростатиме кількість щеплених із добовим рекордом.

Тому ми можемо говорити про те, що епідсезон може бути спокійним.

Все залежить від свідомості українців. Просто треба зробити один крок, щоб не було ускладнення епідситуації – прийти і зробити щеплення проти коронавірусу.

У нас був рекорд щеплення нещодавно.

Ми стараємося робити щодобовий рекорд. Минулого тижня ми зробили 2 таких рекорди. По одному з них пройшли нашу психологічну відмітку у 180 тисяч – зробили 183 тисячі щеплень. Це ще не верхня межа спроможності системи охорони здоров'я.



Ми готувалися, – Ляшко про поширення COVID-19 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як нам уникнути найгіршого сценарію? Що взагалі нас чекає?

У нас є декілька варіантів розвитку подій. Ми їх розділили на помірний, оптимістичний і песимістичний.

Три варіанти?

Так. Розуміємо, яку кількість ліжкомісць нам треба підготувати, щоб всі 3 варіанти минули безболісно для нашої країни.

Хотілося б, щоб усе відбулося за оптимістичним сценарієм – система охорони здоров'я працюватиме звично, і люди з іншими соматичними й інфекційними хворобами не відчують, що відбулося зростання випадків коронавірусу.

Щоб це відбулося, нам потрібно зробити деякі речі:

дотримуватися протиепідемічних норм, які пропишуть;

вакцинуватися.

Як показує практика країн, що розпочали вакцинацію раніше, ніж Україна, зокрема Велика Британія, Ізраїль, США, що до лікарні потрапляє велика кількість саме невакцинованих людей, які інфікувалися коронавірусом.

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Якщо людина була двічі вакцинована й інфікувалася коронавірусом, ймовірність виникнення захворювання в неї є, але ймовірність, що перебіг хвороби буде тяжким і призведе до ускладнень, потребуватиме госпіталізації, реанімаційної допомоги або перебування у відділенні інтенсивної терапії – досить низька.

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У тих країнах, де відбувається зростання кількості випадків хвороби, зокрема у Великій Британії, підіймається (кількість інфікувань – 24 канал) до 40 тисяч випадків на день, але понад 70% дорослих вакцинованих людей розпочинають відмовлятися від карантинних обмежень.

Остання країна, яка відмовилася від карантинних обмежень – Данія, де спокійно можна ходити в ресторани, проводити масові заходи, відвідувати фітнес-центри. Це все завдяки тому, що люди були вакциновані.

Довідка. Данія стала першою країною у Європейському Союзі, яка вирішила зняти всі обмеження через коронавірус.



Тому ми говоримо, що у нас є 3 сценарії і 3 варіанти, як запобігати значному поширенню коронавірусу:

перший і найголовніший – це масова вакцинація ;

; другий – дотримання протиепідемічних норм (носіння масок, фізична й соціальна дистанція);

(носіння масок, фізична й соціальна дистанція); третій – адаптивний карантин.

Яка різниця між фізичною й соціальною дистанцією? Фізична – це відстань від 1,5 метра. Соціальна – людина повинна уникати скупчення людей і за можливості пройти пішки 2 зупинки, а не заходити в громадський транспорт, який зазвичай переповнений і в якому не можна дотримати фізичну дистанцію.

Згідно з адаптивним карантином, у разі зростання кількості випадків коронавірусної території і значного навантаження на систему охорони здоров'я, зокрема коли ми бачимо більшу завантаженість ліжок, багато людей госпіталізують і підключають до кисневої терапії. Там треба вживати жорсткіші карантинні обмеження.



Є 3 варіанти, як запобігти поширенню COVID-19 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Тобто закриватимуть певні сфери економіки – заклади громадського харчування, торгові центри, магазини. Це несприятлива ситуація, оскільки люди втрачають роботу, немає податків, це впливає на загальний рівень економічного розвитку України. Такому варіанту хотілось би запобігти.

Про права вакцинованих

Як я розумію, вже є політичне рішення і формальне, що з наступного тижня в Україні не буде жодного населеного пункту – від Києва до Чопу в зеленій зоні. Усі будемо в жовтій зоні, де діятимуть різні правила для вакцинованих і невакцинованих. Чи не порушує права людини те, що вакциновані люди мають привілеї, і чому людей обмежують за їхні погляди?

В Україні вакцинація проти коронавірусу є безоплатна і добровільна. Ніхто нікого не примушує робити щеплення. Водночас в нас є чітка законодавча і нормативно-правова база, відповідно до якої, під час надзвичайної ситуації, зокрема в Україні, оголосили епідемію, а у світі – пандемія COVID-19.

Кабінет Міністрів може встановлювати карантин і обмежувати певну господарську діяльність, щоб запобігти поширенню інфекційної хвороби. Тому тут які варіанти?

Ми або закриваємо (Україну на карантин – 24 канал), як це було навесні й восени 2020 року, у лютому – квітні 2021 року, коли була складна епідситуація. Або люди вакцинуються, і спокійно ці сфери економіки можуть працювати.

Важливо Ляшко назвав 3 сценарії розвитку епідемії COVID-19 в Україні

Ми не говоримо, що одним людям щось дозволяємо, іншим – ні. Ми робимо саме обмеження сфер господарської діяльності з метою запобігання поширення коронавірусу. Зараз, коли ми говоримо про жовтий рівень епідемічної небезпеки, там немає жорсткого карантину.

Тобто бізнес не повинен закриватись, але він повинен вводити певні обмеження. Наприклад, якщо ми говоримо про кінотеатри, то в жовтому рівні кінотеатри працюють з 50% рівнем заповненості залів.

Але бізнес може обрати іншу модель, яка також сьогодні дозволена постановою Кабміну, коли колектив вакцинований на понад 80% і люди, які приходять у кінотеатр, показують коронавірусний сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою – так званий "жовтий" сертифікат. В такому випадку бізнес може заповнювати зал на 100% місць.

А хто перевірятиме вакцинована людина чи ні?

Національна поліція, Держпродспоживслужба. Окрім цього, ми повинні все ж таки говорити про свідомість. Бо все роблять для того, щоб захистити здоров'я відвідувачів, колективу і зробити свій вклад у подоланні коронавірусу.

Про сертифікати

Чи можлива підробка цих сертифікатів?

Щоб я не лукавив – можлива. Але робимо все можливе, аби стало якомога складніше зробити підробку. Електронний варіант неможливо підробити, бо в Дії чітко є механізм верифікації.

Є питання до паперових форм, але знову ж таки є відпрацьований механізм і незабаром ми його покажемо. Значно посилюється нагляд силових структур.

Що таке COVID-сертифікати Наразі триває розроблення 2 версій Наразі триває розроблення 2 версій внутрішніх COVID-сертифікатів у додатку Дія. Мовиться про "жовтий" та "зелений" паспорти. Українці зможуть отримати низку привілеїв . Вже з 20 вересня нові правила повинні набути чинності.

І Нацполіція, і Служба безпеки України зараз активно працюють з тими, хто в телеграмі, фейсбуці поширюють інформацію про те, що може продати довідку про вакцинацію або про ПЛР-тестування.

Про антитіла

А що ви скажете людям, які кажуть, що не вакцинуватимуться, бо мають антитіла? Антитіла працюють чи ні?

Вакцинуватись – це престижно і круто! Коли ми говоримо про антитіла, то насамперед хотів би одразу застерегти, що не потрібно бігати в лабораторії раз на тиждень чи раз на місяць та здавати кров для того, аби досліджувати – є антитіла чи нема.

Неважливо перехворіли ви чи вакциновані, все те, що ви бігаєте у лабораторії – це винятково маркетингові пастки і якесь власне заспокоєння.

Відразу кажу, якщо ви вакциновані, то ви захищені від перебігу хвороби середнього або важкого ступенів. Ви не потрапите в реанімацію. Чи можете ви захворіти? Можете, але перебіг хвороби буде легшим.

Якщо говорити про перенесену хворобу і повторне інфікування... Чи зареєстровані такі випадки? Зареєстровані, їх досі велика кількість. Чи є гарантія того, що в людей, які перехворіли і знову інфікувались, хвороба перебігає легше, ніж у вакцинованих? Немає.

На початку вакцинальної кампанії ми говорили тим, хто захворів, вакцинуватись через 6 місяців після перенесеної хвороби. Для чого ми це робили? Для того, щоб була наукова база, що перші 6 місяців імунітет перенесеної хвороби захищає від інфікування, тяжкого перебігу.



Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Це зробили, бо в умовах обмеженої кількості вакцин краще вакцинувати тих, хто не перехворів або ж перебував в групі ризику. Тепер ми кажемо про те, що спокійно можна вакцинуватись після перенесеної хвороби.

Чекати 6 місяців не треба. Незалежно від того, здавали ви тест на антитіла чи ні. Це не зашкодить. Перенесена хвороба не є протипоказанням для вакцинації.

Коли і які вакцини закупить Україна? В нас, здається, підходить термін трьох мільйонів доз вакцин AstraZeneca. Ми їх викидатимемо?

Вакцинуємось.

Як я розумію, ми не встигаємо.

Чому не встигаємо? Основне наше завдання, про яке говорив президент України, прем'єр і я, було те, що кожен, хто захоче зробити щеплення проти коронавірусу, – зможе його спокійно зробити і без черги. Завдання виконали.

Також ми зробили те, що не обіцяли. Ми дали можливість обрати вакцину. Можна обрати з трьох продуктів, ще в серпні можна було обирати з чотирьох продуктів. На жаль, Moderna вже закінчилась, її використали. У нас:

Pfizer;

AstraZeneca;

CoronaVac.

Всі вакцини визнала Всесвітня організація охорони здоров'я. Тому людина просто обирає. Яка краща? Та, яка ближча.