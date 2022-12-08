Россияне обстреляли центр Белополья

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, произошло это на прошлой неделе во время обстрелов центральной части города Белополье.

К теме В Житомирской области автомобиль взорвался на мини: погибли супруги, осиротели 8 детей

Несмотря на то, что город не расположен на самой границе, было несколько прилетов.

Российский снаряд оборвал жизнь Богдана

оккупанты выпустили снаряды прямо в центр города недалеко от многоквартирных жилых домов. Попали в городскую больницу , практически разрушив одно крыло этой больницы: выбиты окна, двери.

Во время атаки, к сожалению, погиб 15-летний мальчик Богдан Дордик из многодетной семьи, где четверо детей.

Старший сын, как раз ехал за молоком для младших. Прямо на улице неподалеку от дома возле него разорвался вражеский снаряд. Парень от осколка погиб на месте, шансов выжить у него не было,

– отметил Дмитрий Живицкий.

Внимание! По состоянию на 1 декабря более 1293 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной войны. По официальной информации, 441 ребенок погиб и более 852 получили ранения разной степени тяжести.

Оккупанты регулярно обстреливают Сумщину