Росіяни обстріляли центр Білопілля

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами сталось це минулого тижня під час обстрілів центральної частини міста Білопілля.

До теми На Житомирщині автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя, осиротіли 8 дітей

Попри те, що місто розташоване не на самому кордоні, було кілька прильотів.

Російський снаряд обірвав життя Богдана

Окупанти випустили снаряди прямо в центр міста неподалік багатоквартирних житлових будинків. Влучили в міську лікарню, практично зруйнувавши одне крило цієї лікарні: вибито вікна, двері.

Під час атаки, на жаль, загинув 15-річний хлопчик – Богдан Дордик з багатодітної родини, де четверо дітей.

Старший син, саме їхав по молоко для молодших. Прямо на вулиці неподалік від будинку біля нього розірвався ворожий снаряд. Хлопець від осколку загинув на місці, шансів вижити у нього не було,

– зазначив Дмитро Живицький.

Увага! Станом на 1 грудня понад 1 293 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. За офіційною інформацією, 441 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окупанти регулярно обстрілюють Сумщину