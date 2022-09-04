Мир должен знать, что такое война россии против Украины, – ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео обстрела Зеленодольска. Он отметил, что на момент обстрела в сквере гулял мальчик, который, к сожалению, погиб.

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Также на видео видно, что снаряд разорвался перед машиной. Кирилл Тимошенко сообщил, что в машине чудом никто не пострадал.

Вот что делают россияне. Вот на что они тратят свое оружие. Мир должен знать, что такое война россии против Украины. В первую очередь это унесенные жизни мирных людей,

– написал Тимошенко.

Обстрел Зеленодольска: видео

Что известно об обстреле Зеленодольска

Российские военные 3 сентября в очередной раз обстреляли Зеленодольск. Обстрелы врага повредили жилые дома, административные здания, объекты промышленной инфраструктуры.

Сначала сообщали об одном пострадавшем. Но впоследствии количество пострадавших существенно возросло – до 9 человек, среди них 9-летний мальчик.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне убили 9-летнего мальчика. Все остальные пострадавшие – в больнице. Большинство из них в тяжелом состоянии.

В Украине погибли 382 ребенка

Ювенальные прокуроры сообщают, что в результате вооруженной агрессии россии в Украине погибли 382 ребенка. По состоянию на утро 4 сентября более 1 122 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной войны.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 382 ребенка погибли и более 740 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой и Харьковской областях – 388 и 204 соответственно.

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