Світ має знати, що таке війна росії проти України, – ОП

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував відео обстрілу Зеленодольська. Він зазначив, що на момент обстрілу у сквері гуляв хлопчик, який, на жаль, загинув.

Варте уваги У Чернігові пролунав вибух біля виставки боєприпасів: травмувалися діти

Також на відео видно, що снаряд розірвався перед автівкою. Кирило Тимошенко повідомив, що в машині дивом ніхто не постраждав.

Ось що роблять росіяни. Ось на що вони витрачають свою зброю. Світ має знати, що таке війна росії проти України. В першу чергу це забрані життя мирних людей,

– написав Тимошенко.

Обстріл Зеленодольська: відео

Що відомо про обстріл Зеленодольська

Російські військові 3 вересня вкотре обстріляли Зеленодольськ. Обстріли ворога пошкодили житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти промислової інфраструктури.

Спочатку повідомляли про одного постраждалого. Та згодом кількість постраждалих суттєво зросла – до 9 людей, серед них 9-річний хлопчик.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, росіяни вбили 9-річного хлопчика. Усі інші постраждалі – в лікарні. Більшість із них у важкому стані.

В Україні загинули 382 дитини

Ювенальні прокурори повідомляють, що внаслідок збройної агресії росії в Україні загинули 382 дитини. Станом на ранок 4 вересня понад 1122 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 382 дитини загинули та понад 740 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях – 388 та 204 відповідно.

Раніше – окупанти обстріляли Дніпропетровщину: дивіться відео