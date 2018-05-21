Обстрел в Торецке: полиция эвакуирует детей

В результате обстрела боевиками Торецка был поврежден Центр социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей.

Об этом пишет пресс-служба полиции Донецкой области.

Утром 21 мая Торецкое отделение полиции получило уведомление от директора Центра социально-психологической реабилитации детей Торецка. В сообщении говорилось о том, что во время обстрела в 06:20 были повреждены окна здания центра. Пресс-служба полиции сообщает, что пострадавших нет.

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Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой помочь эвакуировать детей, находящихся в Центре реабилитации – 28 ребят в возрасте от 3 до 17 лет.

Сейчас полиция эвакуирует детей и персонал заведения из-под обстрела.

В результате артиллерийских обстрелов в Торецке со стороны боевиков было повреждено семь домов.