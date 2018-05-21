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Обстріл у Торецьку: поліція евакуює дітей

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Внаслідок обстрілу у Торецьку поліція евакуює 28 дітей
Внаслідок обстрілу у Торецьку поліція евакуює 28 дітей / Фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу бойовиками Торецька був пошкоджений Центр соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.

Про це пише прес-служба поліції Донеччини.

Зранку 21 травня Торецьке відділення поліцій отримало повідомлення від директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Торецька. У повідомленні йшлося про те, що під час обстрілу о 06:20 було пошкоджено вікна будівлі центру. Прес-служба поліції повідомляє, що постраждалих немає.

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Керівництво закладу звернулося до поліцейських з проханням допомогти евакуювати дітей, що перебували в Центрі реабілітації – 28 хлопців та дівчат віком від 3 до 17 років.

Наразі поліція евакуює дітей та персонал закладу з-під обстрілу.

Внаслідок артилерійських обстрілів у Торецьку зі сторони бойовиків було пошкоджено сім будинків.

Теги: Діти Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Поліція
Джерело: 24 канал
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