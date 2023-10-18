В сети появилось видео с родственницей погибшей женщины, которое опубликовал местный телеграм-канал. Женщина рассказала, что в момент взрыва погибшая Екатерина находилась дома вместе с детьми.
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Вражеская ракета попала прямо в детскую комнату. Без матери остались двое детей: 13 лет и 1,5 года. Дети, к счастью, выжили.
Родственница рассказала детали гибели женщины: видео
Дети сейчас с родными. Также местные жители рассказали, что муж погибшей, отец детей – служит в ВСУ и защищает нашу страну от врага.
Без мамы остался полуторагодовалый ребенок: видео
Еще 4 человека получили ранения
Из-за ракетного удара по Обуховке также ранены 4 человека. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В ОВА сообщили, что в целом повреждены 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, легковой автомобиль и газопровод низкого давления.
Последствия ракетной атаки по Обуховке / Фото ГСЧС
В ГСЧС показали кадры из дома, куда попала ракета: видео
Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством.
Враг нанес ракетные удары: главное
- Ночью 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ударов по Запорожью, вероятно, ракетами С-300. В результате атаки разрушены 8 квартир в пятиэтажке, под завалами оказались люди. Погибли два человека, еще четверо травмированы.
- Утром враг совершил удар по селу Обуховка в Днепропетровской области – попал в частный сектор.