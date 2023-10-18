В мережі з'явилося відео з родичкою загиблої жінки, яке опублікував місцевий телеграм-канал. Жінка розповіла, що в момент вибуху загибла Катерина перебувала вдома разом із дітьми.
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Ворожа ракета влучила просто в дитячу кімнату. Без матері залишились двоє дітей: 13 років та 1,5 року. Діти, на щастя, вижили.
Родичка розповіла деталі загибелі жінки: відео
Діти наразі з рідними. Також місцеві жителі розповіли, що чоловік загиблої, батько дітей – служить у ЗСУ та захищає нашу країну від ворога.
Без мами залишилась півторарічна дитина: відео
Ще 4 людей отримали поранення
Через ракетний удар по Обухівці також поранено 4 людини. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
В ОВА повідомили, що загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.
Наслідки ракетної атаки по Обухівці / Фото ДСНС
У ДСНС показали кадри з будинку, куди влучила ракета: відео
Ворог завдав ракетних ударів: головне
- Вночі 18 жовтня російські окупанти завдали шістьох ударів по Запоріжжю, ймовірно, ракетами С-300. Унаслідок атаки зруйновано 8 квартир у п'ятиповерхівці, під завалами опинилися люди. Загинуло двоє людей, ще чотирьох травмовано.
- Зранку ворог здійснив удар по селу Обухівка на Дніпропетровщині – влучив у приватний сектор.