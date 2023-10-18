В мережі з'явилося відео з родичкою загиблої жінки, яке опублікував місцевий телеграм-канал. Жінка розповіла, що в момент вибуху загибла Катерина перебувала вдома разом із дітьми.

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Ворожа ракета влучила просто в дитячу кімнату. Без матері залишились двоє дітей: 13 років та 1,5 року. Діти, на щастя, вижили.

Родичка розповіла деталі загибелі жінки: відео

Діти наразі з рідними. Також місцеві жителі розповіли, що чоловік загиблої, батько дітей – служить у ЗСУ та захищає нашу країну від ворога.

Без мами залишилась півторарічна дитина: відео

Ще 4 людей отримали поранення

Через ракетний удар по Обухівці також поранено 4 людини. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості.



В ОВА повідомили, що загалом пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, легковий автомобіль та газопровід низького тиску.



Наслідки ракетної атаки по Обухівці / Фото ДСНС

У ДСНС показали кадри з будинку, куди влучила ракета: відео

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ворог завдав ракетних ударів: головне