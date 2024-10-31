Российский военный Максим Федорченко, который ранее был помилован российским президентом Путиным, устроил бойню в оккупированной Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Денис Казанский.

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В нетрезвом состоянии он атаковал своих сослуживцев, в результате чего погибло 11 человек.

В сообщении говорится о том, что российские журналисты связались с женой Федорченко. Она признала, что ее муж постоянно употреблял алкоголь на фронте, что могло способствовать этому поступку.

Обратите внимание! Стоит отметить, что Федорченко попал за решетку за насилие по отношению к жене, когда облил ее кипятком и нанес ножевые ранения.

Россия из-за больших потерь личного состава в Украине начала использовать на фронте заключенных. В обмен на свободу они обязывались отправиться на войну против Украины. Несмотря на это, после возвращения в Россию, бывшие заключенные продолжают совершать преступления как против незнакомцев, так и против родных.