После этого над девушками совершали "акты сексуального характера" и выкладывали

это в инстаграме. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что возмущен шокирующим контентом в социальных сетях.

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Как омбудсмен отреагировал на ситуацию

Дмитрий Лубинец заявил, что он уже обратился в Нацполицию и Офис Генпрокурора, чтобы:

провели безотлагательное и беспристрастное эффективное расследование совершенных нарушений;

привлекли виновных к уголовной ответственности.

Чиновник объяснил, что полиция уже провела обыски у фигурантов и возбудила уголовное дело.

Лубинец сказал, кто виноват в содеянном

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, что его беспокоит то, что распространенный фигурантами уголовного дела контент пользуется спросом, а кое-кто и вовсе говорит, что в этой ситуации якобы виноваты сами пострадавшие.

Обращаю внимание! Виновником такого преступления является исключительно обидчик. Пострадавшее лицо не может быть виновным и не должно чувствовать себя таким,

– заявил Дмитрий Лубинец.

Он объяснил, что любое насилие сексуального характера запрещено национальным и международным законом. В частности, Стамбульской конвенцией, которая в Украине вступила в силу 1 ноября 2022 года.

Более того, за насилие сексуального характера без согласия потерпевших предусмотрена уголовная ответственность.

Обратите внимание! В случае ненадлежащего реагирования или отказа в помощи пострадавшие могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по адресу улица Институтская, 21/8 в Киеве, по электронной почте – hotline@ombudsman.gov.ua или по телефону горячей линии – 0800501720.

Что известно о резонансной истории