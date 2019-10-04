ООН запустила кампанию по борьбе с пищевыми отходами: как приобщиться
Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste по борьбе с пищевыми отходами. Флешмоб направлен на повышение осведомленности о количестве продуктов, выбрасываемых ежедневно.
По данным ООН, на свалку выбрасывается треть всех продуктов, которые производятся в мире. Это обходится мировой экономике почти в 1 триллион долларов ежегодно.
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"Неважно, работаете ли вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки еды, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste", – заявила маркетинговый директор Всемирной продовольственной программы Коринн Вудс.
Чтобы присоединиться к кампании StopTheWaste, нужно:
- найти в своем холодильнике продукт, который пока еще можно безопасно употреблять, но его срок годности истекает,
- сделать селфи с этим продуктом и съесть продукт,
- поделиться своим снимком в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тегнуть трех друзей.
Смотрите видео о том, как приобщиться к StopTheWaste:
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