ООН запустила кампанию по борьбе с пищевыми отходами: как приобщиться

Всемирная продовольственная программа ООН запустила глобальную кампанию StopTheWaste по борьбе с пищевыми отходами. Флешмоб направлен на повышение осведомленности о количестве продуктов, выбрасываемых ежедневно.

По данным ООН, на свалку выбрасывается треть всех продуктов, которые производятся в мире. Это обходится мировой экономике почти в 1 триллион долларов ежегодно.

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"Неважно, работаете ли вы фермером в Нигерии и выбрасываете остатки после сбора урожая или обедаете в ресторане в Нью-Йорке и выбрасываете остатки еды, вы действительно можете помочь миру, поддержав #StoptheWaste", – заявила маркетинговый директор Всемирной продовольственной программы Коринн Вудс.

Чтобы присоединиться к кампании StopTheWaste, нужно:

найти в своем холодильнике продукт, который пока еще можно безопасно употреблять, но его срок годности истекает, сделать селфи с этим продуктом и съесть продукт, поделиться своим снимком в соцсетях с хэштегом #StopTheWaste и тегнуть трех друзей.

Смотрите видео о том, как приобщиться к StopTheWaste:

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