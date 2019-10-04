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      ООН запустила кампанію для боротьби з харчовими відходами: як долучитися

      2 Читать новость на русском
      ООН запустила кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами
      ООН запустила кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами / Кадр з відео

      Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами. Флешмоб спрямований на підвищення обізнаності про кількість продуктів, що викидаються щодня.

      За даними ООН, на смітник викидається третина всіх продуктів, які виробляються у світі. Це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку.

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      "Неважливо, працюєте ви фермером у Нігерії та викидаєте залишки після збору врожаю чи обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви справді можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste", – заявила маркетингова директорка Всесвітньої продовольчої програми Корінн Вудс.

      Щоб долучитися до кампанії StopTheWaste, потрібно:

      1. знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності спливає,
      2. зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт,
      3. поділитися своїм знімком у соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнути трьох друзів.

      Дивіться відео про те, як долучитися до StopTheWaste:

      Дізнайтеся, чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити

      blog_ava
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      3 жовтня
      1260
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: ООН Екологія Флешмоб Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 канал
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