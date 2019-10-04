ООН запустила кампанію для боротьби з харчовими відходами: як долучитися

Всесвітня продовольча програма ООН запустила глобальну кампанію StopTheWaste для боротьби з харчовими відходами. Флешмоб спрямований на підвищення обізнаності про кількість продуктів, що викидаються щодня.

За даними ООН, на смітник викидається третина всіх продуктів, які виробляються у світі. Це обходиться світовій економіці майже в 1 трильйон доларів щороку.

Читайте також: Органічна їжа не корисніша за звичайну: дослідження

"Неважливо, працюєте ви фермером у Нігерії та викидаєте залишки після збору врожаю чи обідаєте в ресторані в Нью-Йорку і викидаєте залишки їжі, ви справді можете допомогти світу, підтримавши #StoptheWaste", – заявила маркетингова директорка Всесвітньої продовольчої програми Корінн Вудс.

Щоб долучитися до кампанії StopTheWaste, потрібно:

знайти у своєму холодильнику продукт, який поки ще можна безпечно вживати, але його термін придатності спливає, зробити селфі з цим продуктом і з'їсти продукт, поділитися своїм знімком у соцмережах з хештегом #StopTheWaste і тегнути трьох друзів.

Дивіться відео про те, як долучитися до StopTheWaste:

Дізнайтеся, чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити