Які захворювання викликає пневмокок

До 2020 року пневмокок був основною причиною пневмонії у світі. З поширенням коронавірусу COVID-19 ситуація змінилася, але пневмокок через це не став менш небезпечним.

Поліомієліт в Україні Як захистити дитину

Як зазначає моя колега-педіатр поліклініки "Веселка" Марина Шамановська, ця бактерія може викликати дуже різні захворювання, такі як пневмонія (запалення легень), отит (запалення вуха), менінгіт (запалення мозку), сепсис (зараження крові) та синусити (запалення носових пазух).

Найпоширеніша з них — пневмонія, вона проявляється задишкою, втратою апетиту, слабкістю, підвищенням температури. Важко піддається лікуванню і досить часто потребує госпіталізації, — зазначає лікарка.

Небезпечний менінгокок

Менінгокок — це зовсім інший вид бактерій, найважчим проявом зараження яким є менінгіт (запалення мозку) і менінгококцемія. Менінгіт — це запалення оболонок навколо головного та спинного мозку.

Найчастіше він трапляється у маленьких дітей і без лікування призводить до серйозних ускладнень: викликає небезпечне для життя зараження крові (сепсис) і незворотне ушкодження мозку чи нервів, які можуть вплинути на розвиток дитини.

Симптоми менінгіту у дітей / інфографіка – "Веселка"

Страшний сон кожного педіатра — менінгококцемія. Це дуже складне захворювання зі швидким розвитком. При ньому бактерії потрапляють у кров, можуть проникати в різні органи й порушувати їхню діяльність, бути причиною незворотнього процесу — некрозу м'яких тканин та у більшості своїх випадків призводить до летальних наслідків.

Блискавичний перебіг цього захворювання вимагає від педіатра швидких компетентних дій для порятунку життя малюків. У сучасному світі медицини це захворювання можна попередити вакцинацією. Приблизно 1 людина з 10 є безсимптомним носієм менінгококової інфекції.

Педіатр знає Як поновити календар щеплень дитини

Шляхи зараження

За словами Марини Шамановської, бактерії пневмокок та менінгокок не завжди викликають захворювання. Люди часто є носіями цих інфекцій і навіть не здогадуються про це. За статистикою, пневмокок найчастіше переносять діти, а менінгокок — дорослі. У дитячих садках частка носіїв пневмококової інфекції може досягати 60%, у початкових класах — 35%.

Передаються пневмокок та менінгокок повітряно-краплинним шляхом від інших людей. Заразитися від носія можна, навіть якщо у нього немає проявів хвороби.

Педіатри зазначають, що, найкращий спосіб захисту від зараження пневмококовою та менінгококовою інфекцією — вакцинація.

Коли робити дітям щеплення

Від пневмококу існують ефективні вакцини, і їх застосовують майже у всьому світі. У західних країнах ці щеплення обов’язкові. Україна з 2022 року також планує до них доєднатись, і така вакцинація буде забезпечена згідно з національним календарем щеплень, на сьогодні вона відноситься до рекомендаційних вакцинацій.

Батьки маленьких пацієнтів поліклініки "Веселка" обирають цю вакцинацію та розпочинають її з 6-ти тижневого віку. Якщо ж ви отримали інформацію щодо щеплення пізніше, важливо планувати візит до лікаря-педіатра, адже пневмококова вакцина є показовою у будь-якому віці.

Марина Шамановська додає, що якщо батьки не змогли вакцинувати дитину в ранньому віці, варто зробити щеплення старшим дітям, але чим раніше, тим краще.

"Досить часто батьки після прочитання інструкції до вакцини проти пневмококу переносять щеплення на старший вік, бо тоді потрібно вводити менше доз. Це абсолютно неправильно, адже чим швидше маля отримало щеплення, тим ефект від вакцини кращий. Так, вакцинуватися можна в будь-якому віці, але раджу не відкладати цю важливу справу на потім, щоб отримати кращий результат. Скажу більше — переважно батьки вакцинуються разом з дітьми, створюючи сімейний захист", — пояснює педіатр.

Вакцинація проти менінгококової інфекції також не входить до українського національного календаря щеплень, але її відноситься до рекомендованих. Вакцинацію проти менінгококу можна розпочинати у віці 6 тижнів.

Якщо дитина отримала щеплення на першому році життя, другу дозу потрібно ввести через рік. Старшим дітям роблять тільки одну дозу, але не варто забувати, що менінгокок, як і пневмокок, найбільш небезпечний для немовлят, тому відкладати щеплення спеціалісти не радять.

Інші способи профілактики

Крім вакцинації, раджу відповідально ставитись до антибіотиків, приймати їх тільки за призначенням лікаря та дотримуватись інструкції. Інакше може виникнути антибіотикорезистентність — явище, коли організм звикає до ліків, і вони стають недієвими щодо знищення бактерій.

Не менш важливими для профілактики менінгококової та пневмококової інфекцій та їхніх ускладнень є правильне харчування, здоровий спосіб життя та виключення контактів з людьми, які можуть бути носіями.

Пильнуйте своїх дітей. Якщо підозрюєте якесь захворювання, звертайтесь до лікаря-педіатра. Не менш важливими є й профілактичні огляди, які дозволяють помітити захворювання на початку і таким чином уникнути розвитку хвороби та її ускладнень.