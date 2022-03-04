Ранены 675 людей. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Среди 331 убитого человека 19 – дети. По данным управления, большинство пострадавших погибли от взрывного оружия, в частности, обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В то же время, по данным Офиса Президента за восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибло 28 детей, ранено 64. Около полутора миллиона детей находится на территориях, страдающих от обстрелов.

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