Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Они подчеркнули, что россияне убивают украинцев не только в Киевской области.

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В СМИ вышли материалы со следующими заголовками:

Сотни похороненных в братской могиле в Буче под Киевом – Aljazeera;

После отступления россиян в Буче остались мертвые тела мирных жителей – Reuters;

Во время отступления российская армия массово убивала мирных жителей, совершала военные преступления. Никакие немецкие деньги не должны больше поступать в Россию – главный редактор BILD Йоганес Бойе;

Сцены отчаяния и смерти, когда россияне отступают из пригородов Киева – New York Times.

Уничтоженные жизни по всей Украине

В Центре подчеркнули, что мир должен помнить, что россияне действуют так не только в Буче. Рашисты пытали и убивали в Гостомеле, Мотыжине, Ирпене, Иванковом. И говорится только о Киевщине.

А сколько оскверненных жизней, городов и сел осталось по всей Украине — десятки, сотни и тысячи. Не забудем и не простим,

– сообщили в Центре.

Важно – преступления рашистов: смотрите видео