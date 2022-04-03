Про це 3 березня повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вони наголосили, що росіяни вбивають українців не лише в Київській області.

До теми Треба вбити сотні мирних, – посол України у Німеччині різко відповів Бербок на її пост про Бучу

У ЗМІ вийшли матеріали з такими заголовками:

Сотні похованих у братській могилі в Бучі під Києвом – Aljazeera;

Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів – Reuters;

Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії – головний редактор BILD Йоганес Бойе;

Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва – New York Times.

Знищені життя по всій Україні

У Центрі наголосили, світ має пам'ятати, що росіяни діють так не лише в Бучі. Рашисти катували й вбивали у Гостомелі, Мотижині, Ірпені, Іванкові. І мовиться лишень про Київщину.

А скільки спаплюжених життів, міст та сіл лишилися по всій Україні — десятки, сотні, та тисячі. Не забудемо та не пробачимо,

– повідомили у Центрі.

Важливо – злочини рашистів: дивіться відео