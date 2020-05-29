В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 29 мая – в Броварах почти 100 человек устроили стрельбу прямо среди города. Среди жилых домов, во дворах многоэтажек стреляли из настоящего огнестрельного оружия. Но понесет ли министр внутренних дел Арсен Аваков за этот инцидент ответственность?

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: В то время, когда в стране уже "официально" кадровый голод, депутаты предлагают уволить всех иностранцев, которые входят в наблюдательные советы госпредприятий. Дарья Володина из "Слуги народа" зарегистрировала в Раде соответствующий законопроект. Смотрите полный выпуск программы за 29 мая 2020: