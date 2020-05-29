У свіжому випуску "Ґуд найт Юкрейн" за 29 травня – у Броварах майже 100 молодиків влаштували стрілянину просто серед міста. Поміж житлових будинків, у дворах багатоповерхівок робили це зі справжньої вогнепальної зброї. Та чи понесе міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за цей інцидент відповідальність?

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі: В час, коли в країні вже "офіційно" кадровий голод, депутати пропонують звільнити усіх іноземців, які входять до наглядових рад держпідприємств. Дар'я Володіна зі "Слуги народу" зареєструвала в Раді відповідний законопроєкт. Дивіться повний випуск програми за 29 травня 2020: