Такое заявление Папа Римский озвучил 24 августа, выступая на еженедельной всеобщей аудиенции.

Важно Зеленский поговорил с Папой Римским о страшных преступлениях россии

Отметим, что главным тезисом на аудиенции был призыв к "конкретным шагам" для прекращения войны в Украине и предотвращения риска "ядерной катастрофы" на Запорожской АЭС. Однако понтифик почему-то решил отойти от сценария, осудив войны как "безумие".

Что Папа Римский сказал о смерти дугиной

Он сказал, что дарья дугина была среди "невинных", убитых из-за войны. Понтифик также сказал, что наживающиеся на войне торговцы оружием являются "правонарушителями, которые убивают человечество". Как смерть дугиной в Подмосковье связана с войной в Украине Папа Римский не уточнил.

Однако такое заявление более чем возмутительно, потому что поддерживает версию российских пропагандистов и спецслужб о том, что к убийству россиянки якобы причастна Украина. Относительно взглядов самой дугиной и ее украинофобного отца, призвавшего уничтожать украинцев, Папа Римский ничего не сказал.

Кому сыграла на руку смерть дугиной

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка , ликвидацией дугиной кремль "убил" сразу двух зайцев. Он объяснил, что таким образом кремль:

Создал пропагандистский символ. Популяризировал нацистские идеи дугина-старшего. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания". Временно переключил внимание на то, что Россия – страна-террорист.

Отметим, что во время своей речи в рамках Крымской платформы президент Владимир Зеленский подчеркнул, что убийство дугиной – это не наша ответственность.

Убийство дугиной может быть постановкой

23 августа в России похоронили убитую пропагандистку дарью дугину. Конечно, событие превратили в шоу "победим Украину", а тело дугиной после "горения в автомобиле" выглядело слишком хорошо, что провоцирует многие вопросы.

Напомним, что российская пропаганда пыталась обвинить в убийстве пропагандистки дугиной Украины и даже создала феерический фейк об исполнительнице – Наталью Вовк, которой россияне пытались приписать службу в "Азове". Впрочем, всю их ложь разоблачили похороны пропагандистки.

Сразу после убийства Дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали любым другим способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо.

Новые детали подрыва пропагандистки дугиной: смотрите видео