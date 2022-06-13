По словам Андрея Козинчука, отдыхать нужно. Если этого не делать, человек начнет плохо работать, будет неэффективным и будет выгорать. Об этом эксперт рассказал 24 каналу.

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"Отдых – это не бонус. Отдых – это залог эффективного труда", – объяснил Андрей Козинчук.

По его мнению, существует "совковское наследие". Раньше работу измеряли не по полученным результатам, а по тому, насколько ты замучился. На самом деле это неэффективно, ведь успешны не те, кто работает по 16 часов в день, а те, кто достигает результата. Поэтому отдых – это нормально, а ненормально ничего не делать с собой и не восстанавливаться.

Люди, отдых не заслуживают. Отдых – это обязательная вещь вашего распорядка дня. Есть такие понятия, как сон, туалет, кофе-брейк,

– сообщил Андрей Козинчук.

Привычки из жизни в безопасности

Военный психолог объяснил, почему нужно позволять себе делать вещи из довоенной жизни. Например, раньше у какой-то девочки был свой ритуал – 2 раза в месяц ходила на суши. Это для нее было радостное событие. Поэтому сейчас, когда она воспроизводит это событие, на самом деле не суши ест, а вспоминает эту жизнь в безопасности.

Она поела и ей стало хорошо – это называется инвестиция. А если она ест суши и вместо соевого соуса слезы капают, то это нехорошо. Вы имеете право на свои суши, вареники, бургеры – что угодно. Нас едят россияне, перестаньте и вы еще себя есть, винить,

– объяснил Козинчук.

"Было бы здорово, если бы вы сказали себе "Я имею на это право". Если вы действительно донатите, волонтерите или просто работаете и работаете хорошо, то вы имеете право себя поощрять", – добавил военный психолог.

Усталость от войны

По его словам, если устали от войны – отдохните, сделайте себе выходной. Или хотя бы выделите 2 часа времени на себя, когда ничего не делаете.

"Усталость – это результат того, что вы просто не умеете рассчитать свое время. Если вы устали – вы неэффективны", – объяснил Козинчук.

Вы можете говорить: "Как я могу отдыхать, когда что-нибудь не сделал?". Отдохните и будете делать лучше. Усталость – это не что-то абстрактное, это когда твоя энергия на нуле,

– акцентировал Андрей Козинчук.

Эксперт рассказал о правиле мобильного телефона. Когда смартфон садится, можно молиться или проклинать его, но этими действиями ничего не изменить. Есть только один вариант – поставить его на зарядку. Так же с собой. Себя нужно подзаряжать, потому что все действительно устали.

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