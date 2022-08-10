Украинцы хотят легализовать порно и эротику
Петиция была зарегистрирована 4 июля, а уже за трое суток там зарегистрировали 11 тысяч голосов. А сегодня, 10 июля – то есть за 6 дней петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь на петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.
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В самом обращении говорится, что "большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность".
В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно – может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам.
– говорится в обращении.
Также в петиции сказано, что "сам закон очень обобщен и дает простор на его трактовку по разному". Автор обращения отмечает, что закон "плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно".
"Было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии", – говорится в петиции.
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