Все мы являемся пациентами, ведь рано или поздно нам приходится иметь дело с медицинской системой. В основном это заканчивается консультациями врачей или лечением. Но мы не видим того, что происходит "за кулисами" процесса, не знаем, как организована работа медицинских учреждений. Давайте немного в этом разберемся. Далее читайте на украинском.

Як ефективно керувати медичним закладом

В Україні зареєстровано 272 264 тисяч лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу. Це більше за все населення Івано-Франківську чи низки інших обласних центрів. Усі ці сотні тисяч медичних фахівців працюють у 3 275 закладах по всій Україні. Тобто в середньому в одному закладі працює понад 83 медиків.

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Проте фактично в медичних закладах набагато більше працівників, оскільки організація їхньої роботи передбачає доволі складний менеджмент процесів, персоналу, фінансів і закупівель, бухгалтерський облік та аудит тощо. Це і є те саме "закулісся", яке майже не бачать пацієнти. Але вони його точно відчувають. Бо якість надання медичних послуг для громадян напряму залежить від ефективності управління закладом охорони здоров’я. Наприклад, запровадження попереднього онлайн-запису замість живої черги, новий ремонт приміщень (зараз деякі комунальні лікарні виглядають не гірше за приватні), колцентри в медзакладах — усе це заслуга саме головних лікарів, а не міністрів охорони здоров’я.

Також результати діяльності головлікарів відчувають на себе не лише пацієнти, а й самі медпрацівники. Дані аудиторського звіту бюджетних програм за 2019 рік свідчать, що діапазон зарплат сімейних лікарів у лікарнях первинного рівня становить від 10 до 23 тисяч гривень. Ця сума залежить не лише від місця розташування лікарні, а й від розподілення ресурсів головним лікарем.

У фейсбуці ми можемо бачити дописи, що деякі лікарі "первинки" досі отримують по 6 тисяч гривень — це суттєве недопрацювання головлікаря, а не очільника МОЗ.

П'ять років тому держава вірно вирішила, що лікарський фах не обов’язково є запорукою ефективних навичок управління, та дозволила обіймати керівні посади особам, які не є лікарями. Деякі читачі зараз можуть здивуватися: як це так, що лікарнею керуватиме не лікар за фахом? Тому трохи зупинимося на цьому питанні.

Зараз управлінська команда лікарні складається з генерального директора (так тепер називається посада головного лікаря), який відповідає за стратегію розвитку закладу, медичного директора (раніше — начмеда), який є фаховим лікарем та опікується якістю надання медпослуг, фінансового директора, директора з роботи з персоналом тощо. Тобто для керування лікарнею зовсім не обов’язково вміти лікувати — керівник має розуміти, що таке стратегія, ринок і розвиток.

Прозорі конкурси

Іншим важливим кроком держави до вдосконалення менеджменту медичними закладами було запровадження наприкінці 2017 року відкритих конкурсів на посади головних лікарів. Проте досі далеко не всі конкурси відбуваються справді чесно та прозоро.

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Вчасно дізнатися про проведення конкурсу, щоби стати кандидатом або членом конкурсної комісії, важко: оголошення про конкурси розміщуються на сайтах органів місцевого самоврядування, але здебільшого ці вебресурси є лише звалищем інформації. Тому бракує якісних кандидатів. Адже звичайним лікарям важко навіть дізнатися, чи можуть вони претендувати на посаду головного лікаря, та механізми добору на цю посаду. І ми вже не говоримо про долучення до конкурсів професійних управлінців, які не є лікарями за фахом.

Як же забезпечити проведення справді чесних, прозорих і зрозумілих для всіх конкурсів? Один із варіантів відповіді — розроблення єдиного вебсайту, де буде публікуватися вся інформація про початок і перебіг конкурсів зі зручним інтерфейсом для потенційних кандидатів, активістів, ЗМІ та власників медичних закладів.

Гарним прикладом є онлайн-платформа "Моя прозора лікарня", яка розроблена незалежними громадськими організаціями. Тобто за цим ресурсом немає чиїхось недоброчесних інтересів чи прагнень замаскувати законодавчу вимогу проведення конкурсів під "кишеньковий" інструмент. Також на цьому сайті можна буде дізнатися про термін повноважень чинних головних лікарів. Адже за законом орган місцевого самоврядування може продовжити термін перебування на посаді головлікаря без конкурсу, якщо немає ініціатив щодо його заміни.

Якщо ми хочемо отримувати якісні медичні послуги в лікарнях, то маємо пильно стежити за призначенням їхніх керівників!