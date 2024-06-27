Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, вспомнив прошлогодние заявления о контрнаступлении. Психологически Украина была готова к такой операции, однако были определенные факторы, которые мешали.
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В частности логистика со стороны партнеров была медленнее. Также их решимость была на более слабом уровне.
Украина была совершенно правильно подготовлена ко всем этапам войны. И даже сегодня, несмотря на разные сложные ситуации, Украина все равно готова на другом уровне, чем все остальные, до этой войны. Поэтому спокойно отношусь к прошлогодним заявлениям о контрнаступлении, – сказал Подоляк.
Ситуация сейчас лучше, чем 3-4 месяца назад
Как отметил Подоляк, сейчас ситуация более оптимистичная, чем была буквально несколько месяцев назад. Риторика международных партнеров изменилась. Пошли соответствующие логистические действия. Также они существенно наращивают военное производство и увеличивают поставки техники.
Но не говорим пока об этом (контрнаступление – 24 Канал). Если Генштабу нужно будет, там скажут. Не нужно лишний раз об этом говорить. Я вижу, что политические внутренние дискуссии в разных странах не влияют существенно на процессы помощи Украине. Все понимают неадекватность России,
– сказал Подоляк.
Генеральный штаб работает достаточно эффективно. А Ставка Верховного Главнокомандующего правильно оценивает ситуацию относительно того или иного этапа войны. Речь идет как о поставках оружия, так и о дипломатии.
Сегодня все выглядит по-другому, чем 3-4 месяца назад. Тогда было немножко странно смотреть на приостановленную помощь, непоставки техники и весь наглый "концерт", который проводила Россия,
– сказал Подоляк.
Украина улучшает для себя ситуацию. Зато в России нет существенного улучшения. У Путина был более-менее успешный, но унизительный визит в КНДР. А вот приезд во Вьетнам продемонстрировал, что тамошней власти неинтересны отношения с Россией.
Военная помощь Украине: кратко
- По данным СМИ, на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне объявят о запуске новой структуры для управления военной помощью. Она должна стать гарантией долгосрочной приверженности помощи Украине.
- В Литве планируют выделять 0,25% своего ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины. Речь идет о 190 миллионах евро ежегодно в течение трех лет.