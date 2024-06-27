Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, згадавши торішні заяви про контрнаступ. Психологічно Україна була готова до такої операції, однак були певні фактори, які заважали.

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Зокрема логістика з боку партнерів була повільнішою. Також їхня рішучість була на слабшому рівні.

Україна була абсолютно правильно підготовлена до всіх етапів війни. І навіть сьогодні, попри різні складні ситуації, Україна все одно готова на іншому рівні, ніж всі інші, до цієї війни. Тому спокійно ставлюся до торішніх заяв про контрнаступ,

– сказав Подоляк.

Ситуація зараз краща, ніж 3 – 4 місяці тому

Як наголосив Подоляк, зараз ситуація оптимістичніша, ніж була буквально кілька місяців тому. Риторика міжнародних партнерів змінилася. Пішли відповідні логістичні дії. Також вони суттєво нарощують військове виробництво та збільшують постачання техніки.

Але не говоримо поки про це (контрнаступ – 24 Канал). Якщо Генштабу потрібно буде, там скажуть. Не потрібно зайвий раз про це говорити. Я бачу, що політичні внутрішні дискусії в різних країнах не впливають суттєво на процеси допомоги Україні. Всі розуміють неадекватність Росії,

– сказав Подоляк.

Генеральний штаб працює достатньо ефективно. А Ставка Верховного Головнокомандувача правильно оцінює ситуацію щодо того чи іншого етапу війни. Йдеться як про постачання зброї, так і про дипломатію.

Сьогодні все виглядає по-іншому, ніж 3 – 4 місяці тому. Тоді було трошки дивно дивитися на призупинену допомогу, непостачання техніки та весь нахабний "концерт", який проводила Росія,

– сказав Подоляк.

Україна покращує для себе ситуацію. Натомість в Росії немає суттєвого поліпшення. В Путіна був більш-менш успішний, але принизливий візит до КНДР. А от приїзд до В'єтнаму продемонстрував, що тамтешній владі нецікаві відносини з Росією.

Військова допомога Україні: коротко