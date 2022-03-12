Ранее о сбитых вертолетах врага сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он также добавил, что один из пилотов сбитого вертолета выжил.

Подробнее Над Скадовском сбили два вертолета оккупантов: один пилот выжил и попал в плен

Военного армии страны-агрессора доставили в больницу. Он получил многочисленные травмы.

Сбитый под Скадовском пилот вертолета / Фото Х**вый Херсон

Что известно о вражеском пилоте

Кроме того, в сети появился также паспорт сбитого пилота, попавший в плен 12 марта. Согласно документу, им оказался Люлькин Андрей Алексеевич, 1988 года рождения.

Документ, найденный у пленного пилота / Фото Х**вый Херсон