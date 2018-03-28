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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Показали фотографа, который чудом спас 30 детей из пожара в Кемерово

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Пожар в Кемерово
Пожар в Кемерово / Фото из открытых источников

Фотограф Евгений, который работал на одной из площадок в ТРЦ "Зимняя вишня", сумел спасти от ужасной смерти 30 детей.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

Евгений работает фотографом в фирме, которая организовывает квесты для детей. Их площадка была по соседству с кинотеатром, и когда начался пожар, он заметил это одним из первых.

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По стечению обстоятельств среди творческого реквизита у Евгения был противогаз. Парень надел его на себя, прежде чем броситься в дымовую завесу.

Ловко вывести детей ему помогло умение проводить квесты – он знал, как собрать всех детей и организованно и быстро их вывести.

Крикнув, чтобы все шли к нему, быстро собрал детей вместе и повел из охваченного огнем зала, а затем вниз, к спасительным выходам,
– пишет издание.


Евгений спас 30 детей в Кемерово

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате.

Количество погибших во время пожара достигло 64-х человек.

Теги: Пожар в Кемерово Новости России Дети
Источник: 24 Канал
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