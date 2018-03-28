Показали фотографа, який дивом врятував 30 дітей з пожежі в Кемерово

Фотограф Євгеній, який працював на одному з майданчиків у ТРЦ "Зимова вишня", зумів врятувати від жахливої смерті 30 дітлахів.

Про це пише "Комсомольська правда".

Євген працює фотографом в фірмі, яка організовує квести для дітей. Їх майданчик був по сусідству з кінотеатром і коли почалася пожежа, він помітив це одним з перших.

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За збігом обставин серед творчого реквізиту у Євгена був протигаз. Хлопець одягнув його на себе, перш ніж кинутися в димову завісу.

Спритно вивести дітей йому допомогло вміння проводити квести – він знав як зібрати дітей та організовано і швидко їх вивести.

Крикнувши, щоб усі йшли до нього, швидко зібрав дітей разом і повів з охопленого вогнем залу, а потім вниз, до рятівних виходів,

– пише видання.

Євген врятував 30 дітей в Кемерово

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті.



Кількість загиблих під час пожежі сягнула 64-ох осіб.