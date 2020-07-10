В Донецкой области задержали 4 сотрудников полиции. Они занимались незаконным оборотом наркотиков, а также требовали взятки от наркоторговцев.

Що відомо про склад злочинної групи

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Поліцейські, які крали наркотики і торгували ними, це:

командир взводу роти тактико-оперативного реагування;

троє поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області.

Як діяли злочинці-правоохоронці

Поліцейські проникали додому до наркоторговців. Там, застосовуючи насильство, вилучали наркотики. Потім їх збували. Про це інформує пресслужба ДБР.

Також поліцейські вимагали та одержували від наркоторговців хабарі у якості плати за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Затримання поліцейських та обшуки в них / Фото пресслужба ДБР

Слідчі ДБР задокументували 5 таких епізодів за участю затриманих.

Як відбулось їх затримання