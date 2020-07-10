На Донетчине группа полицейских выбивала наркотики у торговцев и сбывала их: фото
В Донецкой области задержали 4 сотрудников полиции. Они занимались незаконным оборотом наркотиков, а также требовали взятки от наркоторговцев.
Що відомо про склад злочинної групи
Дивіться також Кілограм наркотиків в одязі: на кордоні з Польщею затримали львів'янина – фото
Поліцейські, які крали наркотики і торгували ними, це:
- командир взводу роти тактико-оперативного реагування;
- троє поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області.
Як діяли злочинці-правоохоронці
Поліцейські проникали додому до наркоторговців. Там, застосовуючи насильство, вилучали наркотики. Потім їх збували. Про це інформує пресслужба ДБР.
Також поліцейські вимагали та одержували від наркоторговців хабарі у якості плати за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.
Затримання поліцейських та обшуки в них / Фото пресслужба ДБР
Слідчі ДБР задокументували 5 таких епізодів за участю затриманих.
Як відбулось їх затримання
- 9 липня чотирьох поліцейських затримали. За місцями їх проживання, у транспортних засобах цих поліцейських, а також у службових кабінетах Управління патрульної поліції в Донецькій області провели обшуки.
- У кабінетах керівництва управління патрульної поліції виявили та вилучили зброю, велику кількість набоїв, походження яких встановить слідство.
- Затриманим повідомили про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Наразі вирішується питання щодо відсторонення затриманих від займаних посад.
- Невдовзі їм також оберуть запобіжний захід, прокурори проситимуть тримання під вартою.
- У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.