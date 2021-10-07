Правоохранители утверждают, что мужчина был недалеко от места преступления до, во время и после убийства. Соответствующая информация появилась 7 октября.

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В полиции сообщили, что "одна из камер наблюдения зафиксировала мужчину, который находился на месте преступления перед, во время и некоторое время после его совершения".

Вероятно, у него может быть важная информация о событиях преступления, что имеет существенное значение для следствия,

– рассказали в полиции.



Полиция показала мужчину, который может иметь значение для полиции

Также правоохранители установили, что преступники использовали автомобиль Skoda Fabia, который был ввезен из Литвы в Украину. Его злоумышленники могли хранить в гаражах на проспекте Химиков.

Полиция показала авто и мужчину, которые могут быть причастны к преступлению / Фото Нацполиции

Кстати, правоохранители попросили всех владельцев гаражей и тех, кто стал свидетелем данного события или узнал мужчину, сообщить информацию по телефону 80932323044 или 102.

Коротко об убийстве бизнесмена в Черкассах