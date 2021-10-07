Правоохоронці стверджують, що чоловік був неподалік місця злочину перед, під час та після вбивства. Відповідна інформація з'явилась 7 жовтня.
До теми У ресторані в центрі Черкас невідомий з автомата розстріляв бізнесмена
Поліція показала ймовірного координатора вбивства бізнесмена в Черкасах
У поліції повідомили, що "одна із камер спостереження зафіксувала чоловіка, який перебував на місці злочину перед, під час і деякий час після його скоєння".
Ймовірно, він може мати важливу інформацію по подіях злочину, що має суттєве значення для слідства,
– розповіли у поліції.
Поліція показала чоловіка, який може мати значення для поліції
Також правоохоронці встановили, що злочинці використовували автомобіль Skoda Fabia, який був ввезений з Литви в Україну. Його зловмисники могли зберігати в гаражах на проспекті Хіміків.
Поліція показала авто та чоловіка, що можуть бути причетні до злочину / Фото Нацполіції
До речі, правоохоронці попросили всіх власників гаражів та тих, хто став свідком даної події чи впізнав чоловіка, повідомити інформацію за номером 80932323044 чи 102.
Коротко про вбивство бізнесмена у Черкасах
- 22 вересня посеред дня у кафе просто в центрі міста на вулиці Байди Вишневецького невідомий розстріляв Михайла Козлова. Медики не змогли врятувати бізнесмена. Згодом з'явилось відео моменту розстрілу.
- За даними ЗМІ, вбитий міг мати причетність до криміналу. Відомо, що він був співзасновником громадського об'єднання "Організований захист громадян" та охоронної компанії "Сталь".
- Ймовірно, пов'язані з організаціями Козлова чоловіки організовували пікет прокуратури Черкас та брали участь в розбірках за базу вчителів.
- Згодом розповіли, що охорона бізнесмена Михайла Козлова вважала, що кілер – співробітник СБУ. Саме тому вони його не зупинили та той у кафе розстріляв підприємця.