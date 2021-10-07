Правоохоронці стверджують, що чоловік був неподалік місця злочину перед, під час та після вбивства. Відповідна інформація з'явилась 7 жовтня.

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Поліція показала ймовірного координатора вбивства бізнесмена в Черкасах

У поліції повідомили, що "одна із камер спостереження зафіксувала чоловіка, який перебував на місці злочину перед, під час і деякий час після його скоєння".

Ймовірно, він може мати важливу інформацію по подіях злочину, що має суттєве значення для слідства,

– розповіли у поліції.



Поліція показала чоловіка, який може мати значення для поліції

Також правоохоронці встановили, що злочинці використовували автомобіль Skoda Fabia, який був ввезений з Литви в Україну. Його зловмисники могли зберігати в гаражах на проспекті Хіміків.

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До речі, правоохоронці попросили всіх власників гаражів та тих, хто став свідком даної події чи впізнав чоловіка, повідомити інформацію за номером 80932323044 чи 102.

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