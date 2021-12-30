Политический гороскоп на 2022 год: шанс для тельцов и угроза весам

Ни для кого не секрет, что сейчас политика преследует нас всюду - нет ни одной сферы, в которую бы она не влезла своими щупальцами, а особенно в нашей стране. В нашей гонзо-рубрике "Грех" политика нашла свое место даже в предпраздничном гороскопе на 2022 год.

Поэтому, какому из знаков зодиака светит всенародное признание, а кто навсегда утонет на жизненно-политическом дне – читайте в нашем материале для гонзо-рубрики "Грех".

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Овен

21 марта – 20 апреля

Для овена 2022 год – это непрерывных путешествий. Чемоданы можно не распаковывать совсем! Только что вернувшись из очередной поездки, в экспресс-режиме вспомнив, как выглядят ваши родные, придется снова отправляться на край света.

Но ни в коем случае не рассчитывайте, что путешествия – это непрерывный отдых. Совсем наоборот! Даже на пляж какой-то самой отдаленной и малоизвестной страны коллеги благодаря голубиной почте, или бросив бутылку с письмом прямо в море, пришлют правки к вашему последнему проекту.

Совет для овнов: либо в любую точку мира берите с собой ноутбук и готовьтесь работать, либо же забудьте про соцсети и никому не рассказывайте, куда вы отправляетесь!



Гороскоп для Кулебы / коллаж 24 канала: Даны Гилей и Катерины Козачинской

Телец

"Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться по важным темам, чтобы их было слышно громче.Автор проекта – заместитель главного редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская

21 апреля – 21 мая

Телец в 2022 году станет настоящим хозяином жизни. В новом году вам можно делать все то, что для других людей запрещено.

Судьба настолько склонна к тельцу, что вас регулярно будут сопровождать различные акции и скидки. Даже покупать разные вещи вы можете значительно дешевле, чем кто-либо другой. Кое-где в десятки раз дешевле.

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Единственное, что могло бы испортить вам настроение – регулярные командировки где-то за тридевять земель. Но даже это не сломит тельца, который в любом месте сможет найти себе развлечения.

Просьба к тельцу: будьте добры, просто наслаждайтесь тем, как судьба регулярно ласкает вашу пятую точку. Не стоит ничего нового придумывать, потому что это только смешит людей вокруг. Могут возникнуть сомнения в вашей адекватности.



Гороскоп для Тищенко / Коллаж 24 канала

Близнецы

22 мая – 21 июня

Давно мечтаете выучить какой-то иностранный язык или уже несколько лет откладываете поход на ИТ-курсы? Планируете освоить новую специальность или хотите развития в старом? Тогда 2022 год – это точно ваш шанс!

В прошлом году вас могли постигнуть неудачи в плане саморазвития, но ни в коем случае нельзя на этом зацикливаться. Следующий год исправит все ваши неудачи и оправдает все ожидания.

Единственное, чего стоит остерегаться Близнецам – странных решений в бизнесе. Оговоримся сразу: ничем хорошим это не закончится. Так что любите себя и все будет хорошо.



Гороскоп для Кивы / Коллаж 24 канала

Рак

22 июня – 22 июля

А вот ракам повезло несколько меньше. Вас ждет много домашних дел. Так, пока все будут праздновать, вам чуть ли не всю зиму придется убирать собственный двор от снега.

Закончится зима и выяснится, что ваш сосед запланировал достроить себе летнюю кухню, часть которой займет ваше двор. А разрешения вы на это, конечно же, не давали.

Летом дел не станет меньше. Нужно будет разобрать мусор в заброшенном старом сарае, а потом еще появится мысль, что давно уже в вашем доме не было ремонта.

От постоянной работы может болеть голова и заплетаться язык. Ракам самим по себе трудно удержать язык за зубами, из-за чего в 2022 году неоднократно может быть стыдно.

Совет для раков: если сосед предложит разделить часть ваших дел, ни в коем случае не соглашайтесь. Проще станет лишь на первый взгляд. Это же ваш сосед – за ним все придется переделывать еще раз.

Впрочем, перезагружать себя делами тоже не стоит. Из-за этого раки даже могут запутаться в реальности.



Гороскоп для Кличко / Коллаж 24 канала

Лев

23 июля – 23 августа

В 2022 году судьба льва будет абсолютной противоположностью жизни овна. Как будто и дел у вас будет не так много, как у рака, но вы все равно надолго можете застрять дома. Зато будете иметь очень много свободного времени.

Для Льва 2022 год станет идеальным временем, чтобы взяться за длинный перечень книг, которые вы давно планировали прочитать. Можно наконец заняться йогой или научиться играть в шахматы. Правда, единственный, кто сможет составить вам компанию – кот жены.

Если на шахматы или настольные игры кот не подойдет, всегда можно закупить компьютерных игр или и вовсе бесплатно получить новые книги за “вакцинационную тысячу”. Правда, последнее не касается тех, кто с дуру бахнул "Спутника".

К слову, если у вас будет аж так много свободного времени, можем посоветовать прекрасно его занять прочтением увлекательной книги "Дело Василия Стуса". Последнее, чем стоит заняться – это тратить время на просмотр телевизора. Ведь интересных телеканалов там больше не осталось.



Гороскоп для Медведчука / Коллаж 24 канала

Дева

24 августа – 22 сентября

Дева свято верит, что может влиять на глобальные процессы, оставаясь при этом инкогнито. Но не стоит преуменьшать свой "большой нос", который уже торчит из-за угла.

В 2022 году, неожиданно даже для самой Девы, вас будут пытаться втянуть в довольно мутные схемы. Но участия в них лучше избежать, чтобы не гневить судьбу, которая до сих пор была к вам достаточно благодушной.

Совет для Девы на 2022 год: старайтесь соблюдать устоявшиеся правила и нормы и играть по общим правилам. В противном случае это может довольно болезненно закончиться для вас самих.



Гороскоп для Ахметова / Коллаж 24 канала

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Весы

23 сентября – 23 октября

Для весов 2022 год станет годом борьбы – они все время будут пытаться вернуться к прежним высотам. Но, к сожалению, в этой тяжелой и напряженной борьбе особых успехов ждать не стоит.

Весы стараются жить прошлым и не могут смириться с тем, что лучшие времена уже давно позади. Именно это непризнание реальности, течения времени и может стать губительным для вас.

Совет для Весов: Если когда-то вы были серьезным начальником, но сейчас в силу своего возраста или по любым другим причинам пошли на серьезное карьерное понижение, просто смиритесь с этим.



Гороскоп для Разумкова / Коллаж 24 канала

Похоже, самое время забыть прошлое, сойти с дороги и дать пройти молодежи. Пожалуй, 2022 год – идеальное время прислушаться к советам друзей и уйти на заслуженный отдых или просто сменить работу. Подумайте: возможно, в другой сфере вы будете более успешными.



Гороскоп для Порошенко / Коллаж 24 канала

Скорпион

24 октября – 22 ноября

2021 год уже должен был стать для Скорпионов едва ли не самым успешным. Новая интересная работа, долгожданное повышение на работе и невиданные полномочия, которые даже для вас самих стали неожиданностью – именно таким для вас стал прошедший год.

Но не стоит бояться, что на этом все закончится. В 2022 году Скорпионов ждут не менее приятные новости, в том числе и на работе. Вам действительно стоит быть готовым к ощутимому обогащению в следующем году – лучше всего уже запланируйте какие-то грандиозные покупки, чтобы потом не ломать голову.

Среди прочих скорпионов отличает то, что даже свои проблемы, из которых, казалось бы, выбраться будет крайне трудно, они умудряются использовать себе на пользу.



Гороскоп для Ермака / Коллаж 24 канала

Стреелец

23 ноября – 21 декабря

Куда меньше в жизни везет стрельцам. В последнее время они ассоциируются не столько с искусными лучниками, сколько с подбитыми летчиками.

Хотя определенное влияние стрельцы все же сохраняют за собой, но, похоже, у них как и у весов – лучшие времена уже давно позади. И вернуть былую славу уже не удастся. Да и старые победы внезапно могут оказаться не такими уж и победами.

Совет для стрельцов: судьба внезапно может предложить вам очередной шанс испытать себя где-то в родных краях. Да не спешите рисковать! Ведь все может получиться, как и в прошлый раз – вас "обскачет" какой-то ноунейм, о котором все вот только что впервые едва услышали и сразу же забыли. А предложения судьбы могут быть самыми неожиданными.



Гороскоп для Ляшко и Тимошенко / Коллаж 24 канала

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Козерог

22 декабря – 20 января

Более предательным, чем стрельц, является лишь козерог. В реальной жизни козерог – это тот тип человека, который буквально 5 месяцев назад рассталась со своим бывшим, а уже празднует первую годовщину со своим новым бойфрендом.

Козероги любят обвинять в собственных поражениях всех вокруг. Хотя на самом деле и у самих "рыльце в пушку".

Настоящий феномен козерога – это то, что несмотря на крайне сложный и иногда неприятный характер, у них на удивление верные друзья. Хотя, конечно же, не все.

Поэтому совет козерогам на 2022 год: внимательно присмотритесь к своим друзьям. Среди них действительно есть люди, за которых стоит держаться. А есть и те, кто может окончательно затянуть вас на дно. И ни в коем случае не стоит возвращаться к старым отношениям.



Гороскоп для Авакова / Коллаж 24 канала

Водолей

21 января – 20 февраля

Вот, кто точно может не переживать в предвкушении 2022 года. Водолеи уже давно живут, как у Бога за пазухой, а привычную для них воду, кажется, уже давно стоило заменить на шампанское, на ванны шампанского.

Да, пусть в 2021 году были неприятности, которыми вам пытались испортить настроение. Буквально несколько. Ну где-то три, не больше. Но из всех этих ситуаций Водолеи смогли выйти победителями с гордо поднятой головой.

Красиво, стильно, дорого, много – именно такими словами можно охарактеризовать жизнь Водолеев как в 2021-м, так и в 2022 годах. Все, что от вас требуется – уверенно держать статус.

Подсказка для водолеев: конечно, проблемы будут, ведь без них никуда. Но можете расслабиться, они точно вас не остановят. С вашей то уверенностью в собственных действиях и умением решать сложные проблемы – вам ничего не угрожает.



Гороскоп для Зеленского / Коллаж 24 канала

Рыбы

21 февраля – 20 марта

В 2021 году рыбы уже получили возможность на заслуженный и такой ожидаемый отдых. Конечно, ваша работа очень ответственная и сложная, а часто вам приходится отвечать за то, на что, как вам казалось, вы не имели и малейшего влияния.

Поэтому эта возможность отдохнуть – это хороший шанс начать все с начала. Так, в новом году с вами еще останутся старые "хвосты", но бывшие друзья даже после расставания прикроют спину. Или хотя бы изобразят.



Гороскоп для Тарана / Коллаж 24 канала

Вместо итогов

Конечно вопрос, верить в гороскопы или нет – оставим для вашего собственного решения. Мы же убеждены, что ваш успех, счастье и благополучие зависят прежде всего от ваших собственных усилий.

Так что если постараться, успех не сможет обойти вас, даже если вы родились под "неудобным" знаком зодиака. Мы же желаем вам в 2022 году успехов, под каким из знаков вы бы ни родились.

Наша подборка не имеет целью обидеть никого-либо – ни по знаку зодиака, ни кого-то из героев материала, которые в них зашифрованы, а является исключительно развлекательным контентом.