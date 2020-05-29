Среди пойманных полицией титушек, которые принимали участие в перестрелке в Броварах, узнали спортсмена и футбольного фаната из Винницы. Он также занимается боевыми искусствами в местном клубе.

Парня зовут Владислав и он живет в Виннице. Об этом сообщает телеграмм-канал Teza.

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Он также входит в фанатскую группировку футбольного клуба "Арсенал" (Киев), который ранее назывался "ЦСКА".



На одной из фотографий он позирует вместе с друзьями по спортклубу / Фото из телеграмм-канала Teza



Владислав по прозвищу "Бандера" / Фото из телеграмм-канала Teza

Смотрите видео, на котором Влад, вероятно с дробовиком

Что известно об участии титушек в перестрелке в Броварах

Вооруженным молодым людям из Винничины заплатили деньги для приезда в Бровары. За 800 гривен они 29 мая приехали на Киевщину для решения криминальных разборок.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко и руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов заявили, что 30 мая всем задержанным будут избирать меры пресечения.

Сейчас задержаны 28 человек, которые принимали участие в стрельбе в Броварах. Все они будут находиться в СИЗО и ждать решения суда.

Что известно о стрельбе в Броварах?29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка между криминальными группами, которые занимаются пассажирскими перевозками. В ней приняли участие примерно 100 человек. Полиция задержала 28 титушек. Правоохранители изъяли оружие.



По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.