Серед спійманих поліцією тітушок, які брали участь в стрілянині в Броварах впізнали спортсмена і футбольного фаната з Вінниці. Він також займається бойовими мистецтвами в місцевому клубі.

Хлопця звати Владислав і він мешкає в Вінниці. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

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Він також входить до фанатського угрупування футбольного клубу "Арсенал" (Київ), який раніше називався "ЦСКА".



На одній зі світлин він позує разом з друзями по спортклубу / Фото з телеграм-каналу Teza



Владислав на прізвисько "Бандера" / Фото з телеграм-каналу Teza

Дивіться відео, на якому Влад, ймовірно з дробовиком

Що відомо про участь тітушок у стрілянині в Броварах

Озброєним молодим людям з Вінничини заплатили гроші для приїзду в Бровари. За 800 гривень вони 29 травня приїхали на Київщину для вирішення кримінальних розбірок.

Заступник глави МВС Антон Геращенко та керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов заявили, що 30 травня всім затриманим обиратимуть запобіжні заходи.

Наразі затримано 28 осіб, які брали участь в стрілянині в Броварах. Всі вони перебуватимуть в СІЗО та очікуватимуть рішення суду.

Що відомо про стрілянину в Броварах? 29 травня в Броварах сталася масова стрілянина між кримінальними групами, які займаються пасажирськими перевезеннями. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Поліція затримала 28 тітушок. Правоохоронці вилучили зброю.



Щонайменше троє людей поранені, їх госпіталізували. Під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.