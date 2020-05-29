Озброєним молодим людям з Вінничини заплатили гроші для приїзду в Бровари. За 800 гривень вони 29 травня приїхали на Київщину для вирішення кримінальних розбірок.

Заступник глави МВС Антон Геращенко та керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов заявили, що 30 травня всім затриманим обиратимуть запобіжні заходи. Про це вони повідомили в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", інформує 24 канал.

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Геращенко додав, що наразі затримано 28 осіб, які брали участь в стрілянині в Броварах. Всі вони перебуватимуть в СІЗО та очікуватимуть рішення суду.

Він також наголосив, що головною метою для правоохоронців є притягнення до відповідальності не лише тітушок, а й замовників побоїща. Водночас в інтересах слідства Геращенко відмовився називати конкретні прізвища.

Заява Авакова

Окремо до українців з приводу ранкової стрільби в Броварах звернувся глава МВС Арсен Аваков. Він пообіцяв особисто займатися цією справою, а винних відправити на лаву підсудних, а потім за ґрати.

Я повинен зробити так, щоб ці люди сіли в тюрму. Кожен з них буде сидіти в тюрмі. Аби у майбутньому не брати участь у таких сутичках на вулицях. А такий бандитський спосіб заробітку грошей, ніколи не повторювався,

– сказав Аваков.

В МВС розраховують, що за підтримки Офісу Генпрокурора завтра в судах їм буде висунуто безальтернативний арешт, і вони надовго сядуть у в’язницю.

Водночас він зауважив, що питання, яке стосується організаторів розглядатимуть окремо. Аваков вказав про непрозорість тендерів по виділенню маршрутів в обласній виконавчій владі.

Дивіться відео звернення Аваков до українців:

Стрілянина в Броварах: останні новини

У Броварах, що під Києвом, вранці 29 травня відбулися кримінальні розбірки між кримінальними угрупуваннями, які кришують перевезення маршрутними таксі. Участь в перестрілці взяли близько сотні людей.

Організаторами сутички стали підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники. Одна зі сторін привезла "тітушок" з Вінницької області.

За версією поліції, масова перестрілка у Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями. Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між компаніями "Союзавто" та "Євроавтоальянс", які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

Внаслідок перестрілки щонайменше 3 людини поранені. Під час одного з пострілів куля влучила у вікно будинку, який розташований поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, з них лише двоє місцевих мешканців, усі решта – з Вінниччини. В них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині проводять спецоперацію на дорогах.

За фактом стрілянини у Броварах правоохоронці розпочали три кримінальні провадження.

Дії зловмисників кваліфікували як

хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням зброї;

умисне знищення або пошкодження майна;

незаконне поводження зі зброєю.

замах на вбивство двох і більше осіб.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про стрілянину в Броварах: