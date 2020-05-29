Вооруженным молодым людям из Винницкой области заплатили деньги для приезда в Бровары. За 800 гривен они 29 мая приехали в Киевскую область для криминальных разборок.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко и руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов заявили, что 30 мая всем задержанным будут избирать меру пресечения. Об этом они сообщили в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает 24 канал.

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Геращенко добавил, что сейчас задержаны 28 человек, которые принимали участие в стрельбе в Броварах. Все они будут находиться в СИЗО и ждут решения суда.

Он также отметил, что главной целью для правоохранителей является привлечение к ответственности не только титушек, но и заказчиков перестрелки. В то же время в интересах следствия Геращенко отказался называть конкретные фамилии.

Стрельба в Броварах: последние новости

В Броварах, что под Киевом, утром 29 мая произошли криминальные разборки между криминальными группировками, которые крышуют перевозки в маршрутных такси. Участие в перестрелке приняли около сотни человек.

Организаторами стали предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. Одна из сторон привезла "титушек" из Винницкой области.

По версии полиции, массовая перестрелка в Броварах произошла за распределение пассажиропотока между местными компаниями. Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

В результате перестрелки по меньшей мере 3 человека ранены. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом. К счастью, никто не пострадал.

Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, из них лишь двое местных жителей, все остальные – из Винницкой области. У них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине проводят спецоперацию на дорогах.

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Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.

В то же время Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции" в определение квот перевозчикам и привлечением банд в борьбе за маршруты. И добавил, что систему "будут лечить".

Из разных источников стало известно, что именно винницкая полиция сопровождала стрелков в Броварах. Но глава МВД Арсен Аваков говорит, что это была частная охранная фирма.

На совещании с президентом и премьером Аваков сообщил о кадровых изменениях в полиции Винницкой области. В частности, руководство Нацполиции приняло решение отстранить Юрия Педоса от исполнения обязанностей начальника Винницкой полиции. Вместе с Педосом отстранили и его заместителя.

По факту стрельбы в Броварах правоохранители начали три уголовных производства.

Действия злоумышленников квалифицировали как:

хулиганство, совершенное группой людей с применением оружия;

умышленное уничтожение или повреждение имущества;

незаконное обращение с оружием.

покушение на убийство двух и более человек.

Смотрите видеосюжет 24 канала о стрельбе в Броварах: