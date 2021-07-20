По делу проходили сразу 11 обвиняемых, однако приговор непосредственно за убийство "Сармата" получил только стрелок. Артем Матюшин должен провести 11 лет за решеткой.
Ранее Жене и сослуживцам убитого "Сармата" начали присылать смс с угрозами: фото
Судьи удовлетворили иск жены о возмещении
Мужчина, совершивший смертельные выстрелы, частично признал свою вину. Суд учел время пребывания под стражей – еще с 2018 года. Служители Фемиды также удовлетворили иск жены убитого бойца "Донбасса" – о выплате 700 тысяч гривен морального ущерба. Возмещение должна получать и дочь убитого до своего совершеннолетия – это 1241 гривна в месяц.
Возможный координатор преступления получил только 3 года
Получил приговор Виктор Власюк, которого считали организатором банды и координатором преступления. Однако его осудили за хранение каннабиса и боевых патронов – к 3 годам и 1 месяцу заключения. Ему тоже зачислили пребывания под стражей с 2019 года.
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Жена убеждена, что убийство заказали депутаты
Жена "Сармата" – Татьяна убеждена, что Матюшин не был знаком с ее мужем и убийство – заказное. Женщина называет и вероятных заказчиков – тогдашних депутатов Александра Пономарева и Сергей Валентирова. Приговором потерпевшая сторона не удовлетворена и планирует его обжаловать.
Матюшин говорит, что ехал на бои без правил, но почему-то взял оружие. Он – снайпер, но стрелял в ногу, а почему-то попал в голову. Суд слушает эти глупости и принимает их во внимание, а не нас,
– сказала Татьяна Олешко.
Что говорят следователи по делу
Следствие считает, что убийство Виталия Олешко заказали бизнесмену из Бердянска Михаилу Сигиде. Он вступил в сговор с Виктором Власюком и Евгением Бродским. В банду Власюка входили Мовчан, Зеленкин, Матюшин, Ломако, Владимиренков и Обухов. В июне они разработали план убийства "Сармата". Именно Сигида передал Матюшина – опытному стрелку – огнестрельное оружие и автомобиль.
"Сармата" убили двумя выстрелами во дворе его собственного отеля. Подозреваемых задержали в тот же день.
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Матюшин свидетельствовал против Сигиды
Матюшин дал обличительные показания против Сигиды и уже в сентябре был задержан. Депутатов, которых жена Олешко называет заказчиками, Валентирова и Пономарева тоже допрашивали.
Что известно об акциях "сарматовцев"?
Ранее новость о том, что подозреваемых по делу об убийстве Виталия Олешко оставили под домашним арестом в 2020 году вызвала волну возмущения в Украине. Ветераны батальона "Донбасс" устроили голодовку под Офисом Президента. Отметим, что в суде резонансное дело оказалось в июле 2019 года.